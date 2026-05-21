Tränen und Triumph: Jochen Schropp siegt bei "Promi Taste"

Die erste Staffel der Promi-Ausgabe von The Taste hat ihren Sieger gefunden. Mittwochabend kämpften die endgültigen Finalisten Jochen Schropp (47), Kathrin Menzinger (37) und Jeanette Biedermann (46) in der alles entscheidenden Runde um den Sieg. Die drei sollten einen besonders persönlichen Löffel für die Jury der Kochshow zusammenstellen – gewidmet wurde dieser einem geliebten Menschen. Jochen kochte für seine gute Freundin Birthe Wolter (44), Jeanette für ihre Freundin Ria und Kathrin für ihren Verlobten Max Kumptner. Am Ende überzeugte aber vor allem einer: Jochen bekam für seine Kreation vier goldene Sterne und ging als erster Sieger von "Promi Taste" nach Hause.

Der Sieg und überhaupt sein Platz im Finale waren für Jochen eine große Überraschung. Im Interview mit Joyn verrät der Moderator, dass er gar nicht damit rechnete, so weit zu kommen. "Ich hätte nie gedacht, dass ich überhaupt so weit komme. Ich weiß, dass ich ein guter Koch bin, und doch habe ich während des Wettbewerbs immer wieder an mir gezweifelt, weil ich unter Zeitdruck oder wenn ich nicht auf meine Intuition gehört habe, auch mal einen Löffel abgeliefert habe, der nicht meinen Ansprüchen genügte", erklärt er selbstkritisch. Mit seinem Sieg bekommt Jochen auch 10.000 Euro für den guten Zweck. Was er damit machen möchte, ist ihm schon klar: Das Geld geht an das Jugendnetzwerk Lambda e.V., ein Verein, der queere Jugendliche unterstützt.

Neben Jochen, Kathrin und Jeanette standen auch Jenny Elvers (54), DAZN-Moderator Elmar Paulke (56), Cooking-Influencer Paul Schütz und Sänger Ben Blümel im Finale. Die drei schieden jedoch nach den ersten Runden aus, sodass am Ende nur noch drei Kandidaten gegeneinander antraten. Vor der großen Entscheidung gehörten auch Realitystar Melody Haase (32), Fußballtrainerin Martina Voss-Tecklenburg (58), Tatort-Darsteller Andreas Hoppe sowie Komiker Simon Pearce (44) und Ex-Nachrichtensprecher Jan Hofer (76) dazu. Obwohl der Cast auf den ersten Blick hochkarätig scheint, reichte er den Fans von "The Taste" nicht aus. Es gab zwar auch Befürworter, aber viele kritisierten im Netz, die Teilnehmer seien zu unbekannt. Auf Instagram sammelten sich Kommentare wie "Wer sind diese unbekannten 'Stars'?" oder "Die Hälfte kenne ich nicht mal".

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Joyn/Benedikt Müller "Promi Taste"-Coach Frank Rosin und Kandidat Jochen Schropp

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Getty Images Jochen Schropp, TV-Moderator

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Joyn / Benedikt Müller Die "Promi Taste"-Teilnehmer

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