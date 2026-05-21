Diese deutschen Stars kochen im Jahr 2027 bei "Promi Taste"

Kurz nach dem Finale der ersten Staffel von "Promi Taste" steht schon fest, wer 2027 am Herd stehen wird. SAT.1 hat offiziell zwölf neue Kandidaten für die zweite Runde der Kochshow bekanntgegeben. Mit dabei sind unter anderem Moderatorin Aminata Belli (34), Eisschnellläuferin Anni Friesinger-Postma (49) und Musikerin Sabrina Setlur (52), die die Bühne gegen die Küche tauscht. Auch Sportmoderator Florian Ambrosius (50), die Schauspieler Francis Fulton-Smith (60) und Christopher Kohn (41) sowie Diskus-Olympiasieger Lars Riedel (58) und Boxer Simon Zachenhuber (27) greifen künftig zum Kochlöffel.

Die prominenten Hobbyköche werden dabei von bekannten Gesichtern begleitet: Als Coaches sind erneut die Spitzenköche Alexander Herrmann (54), Tim Raue und Frank Rosin (59) dabei. Sie kämpfen bei der Blindverkostung um die besten Löffel für ihre Teams und stellen sich anschließend mit ihren Promis dem Urteil hochkarätiger Gastjuroren. Moderiert wird die neue Staffel wieder von Angelina Kirsch (37). Wann genau die Show 2027 ausgestrahlt wird, ist bisher noch nicht bekannt.

Zum Abschluss der ersten Staffel hatte sich im Finale zuletzt Jochen Schropp (47) gegen seine Mitstreiterinnen Kathrin Menzinger (37) und Jeanette Biedermann (46) durchgesetzt und war als erster Gewinner von "Promi Taste" nach Hause gegangen. Die drei Finalisten hatten dabei einen besonders persönlichen Löffel für die Jury zubereiten müssen – gewidmet einem geliebten Menschen. Jochen überzeugte die Jury am Ende mit seiner Kreation und holte vier goldene Sterne.

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Joyn/Benedikt Müller "Promi Taste"-Coach Frank Rosin und Kandidat Jochen Schropp

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Getty Images Sabrina Setlur im Januar 2016 in Berlin

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Getty Images Simon Zachenhuber bei "Let's Dance"