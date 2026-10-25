Eleganz pur: XXL-Promiauflauf beim 31. Leipziger Opernball

Glanz, Glitzer und ganz viel Griechenland: Beim 31. Leipziger Opernball haben rund 2.000 Gäste in der Oper Leipzig eine rauschende Ballnacht unter dem Motto "Kalispéra, Thessaloniki!" gefeiert. Die mediterran inspirierte Veranstaltung würdigte die Städtepartnerschaft zwischen Leipzig und Thessaloniki, die bereits seit 42 Jahren besteht. Auf dem Roten Teppich tummelten sich entsprechend viele Prominente in bildschönen Outfits. Simone Thomalla (61) wurde in einer opulenten Robe von Óscar de la Renta zum absoluten Hingucker des Abends. Jenny Elvers (54), Sängerin Lotte (31) und Natalia Yegorova setzten dagegen auf elegante Looks in verschiedenen Weißnuancen. Auch Annabelle Mandeng gehörte zu den prominenten Besuchern, ebenso wie zahlreiche Persönlichkeiten aus der sächsischen Landespolitik. Als Ehrengäste wurden der griechische Botschafter Alexandros Papaioannou und Thessalonikis Bürgermeister Stelios Angeloudis begrüßt. Passend zum Motto bestimmten griechische Lebensfreude die Dekoration und das Programm des Abends.

Zum musikalischen Höhepunkt kam es kurz nach Mitternacht: Leslie Clio (40) betrat als Star-Act die Bühne und begeisterte das Publikum mit ihren Soulklängen. Insgesamt sieben Bühnen sorgten für ein vielseitiges Programm. Solen Mainguéné, Ylva Stenberg und Tomislav Jukić präsentierten gemeinsam mit dem Chor der Oper Leipzig unter anderem "O Fortuna" und das "Brindisi" aus "La traviata". Das Gewandhausorchester spielte unter der Leitung von Christoph-Mathias Mueller. Die erste Tanzrunde eröffnete traditionell das Leipziger Ballett, durch den Abend führte Moderator Malte Arkona. In den Foyers und Lounges legten zusätzlich Bands und DJs mit Rock, Funk, Pop und Clubmusik nach. Kulinarisch blieb man ebenfalls dem Griechenland-Motto treu: Gerd Kastenmeier und sein Team servierten im Saal ein Drei-Gänge-Menü, während Leipziger Gastronomiebetriebe im Flanierbereich Spezialitäten anboten.

Neben Glamour, Musik und Kulinarik steht auch der gute Zweck im Fokus. Die Spendentombola bringt stolze 140.000 Euro für die Stiftung Leipzig hilft Kindern ein. Damit werden soziale Projekte in der Region unterstützt, darunter das Spielmobil "Crazycar" des offenen Leipziger Freizeittreffs "Crazy". Über den Hauptgewinn darf sich Mandy Benzien aus Leipzig freuen: Mit der Losnummer 0597 gewinnt sie einen vollelektrischen Porsche Macan 4. Besonders kurios: Die Gewinnerin war mit dem Fahrrad zum Opernball gekommen und ging mit einem nagelneuen Porsche nach Hause. Die blaue Lackierung mit dem Namen "Greek Night" war übrigens erstmals vorab per öffentlicher Abstimmung bestimmt worden und hatte sich gegen die ebenfalls griechisch inspirierte Variante "White Horizon" durchgesetzt. Porsche präsentierte den Ball bereits zum 13. Mal. Seit 2008 steht jedes Jahr ein wechselndes Partnerland im Mittelpunkt.

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Getty Images Simone Thomalla beim 31. Leipziger Opernball

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Getty Images Lotte beim 31. Leipziger Opernball in der Oper Leipzig

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Getty Images Leslie Clio tritt beim 31. Leipziger Opernball in der Oper Leipzig auf

Getty Images Iryna Thater, Claudia Obert, Natalia Yegorova und Verena Kerth beim 31. Leipziger Opernball

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