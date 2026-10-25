König Felipe musste nach Auftritt am Auge operiert werden

Das spanische Königshaus verkündete unerwartete Nachrichten: König Felipe (58) hat sich am Samstagabend einer Augenoperation unterzogen. Unmittelbar nach seinem letzten offiziellen Termin des Tages. Wie der Palast in einer offiziellen Mitteilung bekannt gab, wurde der Monarch im Augeninstitut Fernández-Vega in Oviedo am linken Auge wegen Grauen Stars behandelt. Es habe sich um einen "Routineeingriff" gehandelt, der ohne Komplikationen verlaufen und nach rund 30 Minuten erfolgreich beendet gewesen sei.

Über den medizinischen Eingriff informierte die Palastverwaltung die Öffentlichkeit gegen 21:30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt sei die Operation seit rund einer Stunde beendet gewesen. Felipe blieb jedoch noch zur Beobachtung über Nacht im Krankenhaus. Trotz des Eingriffs stehen für Felipe zum Wochenbeginn gleich wieder wichtige Verpflichtungen in Madrid an. Darunter die Eröffnung des akademischen Jahres. Zum Zeitpunkt der Mitteilung hielt der Palast an diesen Terminen weiterhin fest.

Nur kurz vor dem Eingriff am Auge des Königs hatte er sich in der Öffentlichkeit noch von seiner besten Seite gezeigt: Gemeinsam mit Königin Letizia (54) und den Töchtern Prinzessin Leonor (20) und Prinzessin Sofía (19) war er in Llanes in Asturien aufgetreten. Gut gelaunt begegnete der 58-Jährige dort den Einwohnern des Ortes. Anlass des gemeinsamen Auftritts war die Preisverleihung der Prinzessin-von-Asturien-Stiftung. Ausgezeichnet wurde in diesem Jahr die Bruderschaft Santa Ana als "vorbildliches Dorf".

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Imago König Felipe VI., Königin Letizia und Prinzessin Sofía besuchen die Fischerbruderschaft Santa Ana in Llanes

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Getty Images König Felipe und Königin Letizia erwarten Emmanuel Macron und Brigitte Macron zum Galadinner im Königspalast in Madrid, 29. September 2026

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