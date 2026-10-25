Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Filme & Serien
Serien
GZSZ
Llambi teilt Collage: Wolfgang Bahro bald bei "Let's Dance"?

Llambi teilt Collage: Wolfgang Bahro bald bei "Let's Dance"?

- Anna Pejsek
Lesezeit: 2 min
Promiflash.de bei Google bevorzugenPromiflash.de bei Google bevorzugen

Schwingt bald der wohl berüchtigtste Anwalt des deutschen Fernsehens das Tanzbein? Joachim Llambi (62) hat genau diese Frage jetzt selbst in den Raum gestellt. Der Let's Dance-Juror teilte in seiner Instagram-Story eine Collage, in der gleich mehrere Medienberichte gebündelt sind. Das Thema: Wolfgang Bahro (66), seit Jahrzehnten als Jo Gerner bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten zu sehen, wird als möglicher Kandidat für die RTL-Tanzshow gehandelt. Die eingeblendeten Schlagzeilen lesen sich wie eine offizielle Einladung – Llambi soll den Schauspieler aufs Parkett bitten, und dieser selbst scheint einem Auftritt in Tanzschuhen nicht abgeneigt zu sein. Damit scheint ein Debüt des Serienstars zumindest denkbar. Dass er wirklich für die nächste Staffel verpflichtet wurde oder bereits fest zum Cast gehört, geht aus dem Beitrag allerdings nicht hervor. Eine offizielle Bestätigung von RTL oder Wolfgang selbst ist in der Story ebenfalls nicht zu sehen. Vorerst bleibt es daher bei einer öffentlichkeitswirksamen Andeutung des strengen Jurors.

Die Collage kommt in Pink und Violett daher und zeigt mehrere Einzelporträts von ihm und dem Serienstar – sowie ein gemeinsames Foto der beiden. Dazwischen reihen sich Beiträge verschiedener Medien: Zu sehen sind unter anderem Meldungen von Gala, Bunte, Hörzu und der Saarbrücker Zeitung. Deren Schlagzeilen drehen sich allesamt um die Frage, ob der Schauspieler bereit für das Tanzparkett wäre, und greifen sein offenbar vorhandenes Interesse an einer Teilnahme auf. Allein das Teilen der gesammelten Meldungen sorgt für zusätzliche Aufmerksamkeit. Sollte Wolfgang tatsächlich teilnehmen, würde er natürlich als Schauspieler antreten und nicht als seine Serienfigur Jo Gerner.

Dass sich Llambi öffentlich mit der Kandidatenbesetzung von "Let's Dance" beschäftigt, ist nicht neu. Immer wieder bindet der Juror dabei auch seine Follower mit ein. Zu Beginn des Jahres hatte er seine Instagram-Fans gefragt, wie sie die damals bereits angekündigten Teilnehmer einschätzen. Dabei ging es ihm vor allem um Talent, Disziplin und die Frage, bei wem noch Entwicklungspotenzial schlummert. Eine verbindliche Castentscheidung lässt sich daraus aber weiterhin nicht ableiten. Ob Wolfgang dem Aufruf folgt und sich künftig tatsächlich dem Urteil der Jury stellt, bleibt somit offen. Bis zu einer offiziellen Verkündung ist sein mögliches "Let's Dance"-Debüt lediglich im Gespräch.

Joachim Llambi bei der Finalshow der 19. Staffel von "Let's Dance" in Köln, 29. Mai 2026
Getty Images
Joachim Llambi bei der Finalshow der 19. Staffel von "Let's Dance" in Köln, 29. Mai 2026
Wolfgang Bahro bei der Berlin-Premiere von
Imago
Wolfgang Bahro bei der Berlin-Premiere von
Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, die "Let's Dance"-Jury
RTL / Stefan Gregorowius
Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, die "Let's Dance"-Jury
Wolfgang Bahro bei "Let's Dance" – wäre das für euch ein echtes TV-Highlight?
In diesem Artikel