Llambi teilt Collage: Wolfgang Bahro bald bei "Let's Dance"?

Schwingt bald der wohl berüchtigtste Anwalt des deutschen Fernsehens das Tanzbein? Joachim Llambi (62) hat genau diese Frage jetzt selbst in den Raum gestellt. Der Let's Dance-Juror teilte in seiner Instagram-Story eine Collage, in der gleich mehrere Medienberichte gebündelt sind. Das Thema: Wolfgang Bahro (66), seit Jahrzehnten als Jo Gerner bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten zu sehen, wird als möglicher Kandidat für die RTL-Tanzshow gehandelt. Die eingeblendeten Schlagzeilen lesen sich wie eine offizielle Einladung – Llambi soll den Schauspieler aufs Parkett bitten, und dieser selbst scheint einem Auftritt in Tanzschuhen nicht abgeneigt zu sein. Damit scheint ein Debüt des Serienstars zumindest denkbar. Dass er wirklich für die nächste Staffel verpflichtet wurde oder bereits fest zum Cast gehört, geht aus dem Beitrag allerdings nicht hervor. Eine offizielle Bestätigung von RTL oder Wolfgang selbst ist in der Story ebenfalls nicht zu sehen. Vorerst bleibt es daher bei einer öffentlichkeitswirksamen Andeutung des strengen Jurors.

Die Collage kommt in Pink und Violett daher und zeigt mehrere Einzelporträts von ihm und dem Serienstar – sowie ein gemeinsames Foto der beiden. Dazwischen reihen sich Beiträge verschiedener Medien: Zu sehen sind unter anderem Meldungen von Gala, Bunte, Hörzu und der Saarbrücker Zeitung. Deren Schlagzeilen drehen sich allesamt um die Frage, ob der Schauspieler bereit für das Tanzparkett wäre, und greifen sein offenbar vorhandenes Interesse an einer Teilnahme auf. Allein das Teilen der gesammelten Meldungen sorgt für zusätzliche Aufmerksamkeit. Sollte Wolfgang tatsächlich teilnehmen, würde er natürlich als Schauspieler antreten und nicht als seine Serienfigur Jo Gerner.

Dass sich Llambi öffentlich mit der Kandidatenbesetzung von "Let's Dance" beschäftigt, ist nicht neu. Immer wieder bindet der Juror dabei auch seine Follower mit ein. Zu Beginn des Jahres hatte er seine Instagram-Fans gefragt, wie sie die damals bereits angekündigten Teilnehmer einschätzen. Dabei ging es ihm vor allem um Talent, Disziplin und die Frage, bei wem noch Entwicklungspotenzial schlummert. Eine verbindliche Castentscheidung lässt sich daraus aber weiterhin nicht ableiten. Ob Wolfgang dem Aufruf folgt und sich künftig tatsächlich dem Urteil der Jury stellt, bleibt somit offen. Bis zu einer offiziellen Verkündung ist sein mögliches "Let's Dance"-Debüt lediglich im Gespräch.

Anzeige Anzeige

Getty Images Joachim Llambi bei der Finalshow der 19. Staffel von "Let's Dance" in Köln, 29. Mai 2026

Anzeige Anzeige

Imago Wolfgang Bahro bei der Berlin-Premiere von

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, die "Let's Dance"-Jury