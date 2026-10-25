Unterstützt Gloria Schwesingers Familie bei TI-Ausstrahlung?

Gloria Schwesinger (34) testet derzeit gemeinsam mit ihrem Partner Michael, den sie liebevoll Micha nennt, ihre Liebe bei Temptation Island VIP. Während die Zuschauer Woche für Woche mitverfolgen, wie sich das Paar im TV-Experiment schlägt, kann die Ausstrahlung für die Beteiligten selbst durchaus emotional sein. Umso wichtiger ist in dieser Phase ein stabiles Umfeld – und darauf kann sich die Realitybekanntheit offenbar verlassen. Im Gespräch mit Promiflash betont Gloria, dass ihre Familie und ihre Freunde jederzeit hinter ihr stehen. Ein besonderer Appell oder eine ausdrückliche Bitte um Unterstützung sei dafür gar nicht notwendig gewesen. Neben ihren Liebsten bietet ihr noch eine weitere Konstante Ablenkung: Gloria lebt mit mehreren Tieren zusammen, die ihr während der laufenden Folgen reichlich Beschäftigung bieten.

Auf die Frage von Promiflash, ob ihre Familie sie während der Ausstrahlung unterstützt und ablenkt, antwortet Gloria eindeutig: "Meine Familie war und ist immer für mich da. Da muss ich nicht extra was sagen. Genauso auch meine Freunde." Zusätzlichen Ausgleich bieten ihre zahlreichen Haustiere. "Und ich hab auch richtig tolle Tiere. Ich hab ein Pferd, drei Hunde, ein ganzes Aquarium voll mit Fischen, da kann man sich gut beschäftigen", erzählt sie im Interview. Dass Gloria in dieser Zeit einen Rückzugsort hat, dürfte ihr entgegenkommen. Schon die erste Folge dürfte für sie emotional gewesen sein: Darin entstand der Eindruck, dass sie Michael deutlich mehr Zuneigung entgegenbringt, während er im Vergleich eher kühl und zurückhaltend wirkte.

Das Beziehungsexperiment ist für Gloria allerdings nichts Neues. Bereits 2022 unterzog sie sich der Treueprüfung – damals mit ihrem inzwischen ehemaligen Ehemann Nikola Grey (30). Jetzt wagt sie den Schritt ein weiteres Mal, diesmal in der VIP-Ausgabe und gemeinsam mit Michael. Die Beziehung der beiden begann 2023, also gegen Ende von Glorias Ehe mit Nikola. Statt frühere Beziehungsthemen in den Vordergrund zu rücken, richtet die Realitybekanntheit ihren Blick während der aktuellen Ausstrahlung lieber auf das, was ihr guttut: den engen Rückhalt ihrer Familie und ihrer Freunde sowie die Zeit mit ihrem Pferd, ihren drei Hunden und dem gut gefüllten Aquarium. Wie es für Gloria und Michael während der Staffel weitergeht, werden die kommenden Folgen zeigen.

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Imago Bei Fame Fighting 4 in Essen: Gloria Schwesinger in der Grugahalle, 17. Oktober 2026

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Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac und ihr Pferd Heartbreaker Airlines

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RTL / Jonas Mohr Gloria und Micha bei "Temptation Island VIP"