Sarah-Jane Wollny nach OP von Schmerzen geplagt

Sarah-Jane Wollny (28) hat sich nach ihrer jüngsten Operation bei ihrer Community zurückgemeldet – und hält mit ihrem aktuellen Befinden nicht hinterm Berg. Hinter der Influencerin liegt eine kräftezehrende Zeit. Ihre Lipödem-Behandlung bestand aus mehreren Eingriffen – allein vor der nun erfolgten Operation hatte Sarah-Jane innerhalb von nur vier Monaten mehrere Operationen hinter sich gebracht. In einer Instagram-Story aus ihrer Wohnung wirkt die Reality-TV-Bekanntheit sichtbar erschöpft. Kein Wunder: Die vergangene Nacht verbrachte sie größtenteils wach. Erst gegen 7.30 Uhr morgens habe sie Schlaf gefunden, extreme Schmerzen auf der rechten Rückenseite hätten sie wach gehalten. Auch ihre Arme und Hüften machen ihr weiterhin zu schaffen.

An sämtlichen zuletzt behandelten Stellen hätten sich schmerzhafte Verhärtungen gebildet. Seit zwei Tagen komme im Rücken zudem ein starkes Ziehen dazu, in den Armen verspüre sie ein Stechen. Ihr Fazit fällt entsprechend deutlich aus: "Das ist kein Spaß. Das ist schon sehr unangenehm. Und es tut auch schon weh." Ganz so dramatisch ist die Lage aber nicht rund um die Uhr. Die Beschwerden kommen und gehen, wie sie in der Instagram-Story weiter schildert: "Also, mir geht's gut. Schmerzen sind so lala. Mal da, mal nicht." Mit dem bisherigen Resultat des Eingriffs zeigt sich Sarah-Jane trotz der aktuellen Strapazen sehr zufrieden. Für ein abschließendes Urteil sei es allerdings noch deutlich zu früh. Im Moment plagen sie nämlich noch Wassereinlagerungen, die vor allem an den Beinen sichtbar seien. Diese wirkten dadurch nach eigener Aussage "extrem unförmig".

Sie hoffe, dass die Schwellungen zurückgehen und sich die Form noch verändert. Bis das finale Ergebnis zu sehen ist, müssten sich alle Beteiligten in Geduld üben: "Aber ja, wir brauchen halt alle einfach ein bisschen Geduld. Und dann wird es schon." Der jüngste Eingriff war als vorerst letzter Schritt der Behandlung geplant. Entsprechend groß war die Vorfreude darauf, diese belastende Phase endlich abzuschließen und dem Körper anschließend die nötige Zeit zur Heilung zu geben. Das aktuelle Update macht jedoch deutlich, dass die unmittelbare Genesungsphase weiterhin von Beschwerden, Verhärtungen und Wassereinlagerungen geprägt ist. Auf die weitere Heilung blickt Sarah-Jane dennoch zuversichtlich.

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Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, Realitystar

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Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, April 2026

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Imago Sarah-Jane Wollny, September 2025

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