Deutsche Basketballlegende Matthias Strauss verstorben

Der deutsche Basketball trauert um eine prägende Persönlichkeit: Matthias Strauss ist mit 70 Jahren gestorben. Der ehemalige Kapitän der Nationalmannschaft und Alba-Berlin-Spieler starb am Sonntagabend in Wannsee nach kurzer, schwerer Krankheit, wie BILD meldet. In seinen letzten Stunden standen ihm zahlreiche langjährige Weggefährten zur Seite, die sich persönlich von ihm verabschiedeten. Auch Alba-Geschäftsführer Marco Baldi war unter ihnen. Der Tod des früheren Nationalspielers löste in der deutschen Basketballszene große Bestürzung aus. DBB-Präsident Ingo Weiss brachte seine Trauer mit deutlichen Worten zum Ausdruck: "Diese Nachricht trifft uns schwer."

Strauss bestritt insgesamt 116 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft, die er zeitweise als Kapitän anführte. Seine größten sportlichen Erfolge erreichte der gebürtige Frankfurter mit dem MTV Gießen: 1978 gewann er mit dem Verein die deutsche Meisterschaft, im folgenden Jahr den Pokal. 1981 wechselte er nach Berlin und spielte dort zunächst für den DTV Charlottenburg. Der Hauptstadt hielt er bis zum Ende seiner aktiven Karriere im Jahr 1994 die Treue – zuletzt stand er für Alba Berlin auf dem Parkett.

Nach seiner sportlichen Laufbahn widmete sich der als "Matzi" bekannte Sportler einem anderen Beruf: Als Zahnarzt in Steglitz-Lichterfelde behandelte er in seiner Praxis auch zahlreiche Profis von Alba Berlin. Seine Hilfsbereitschaft reichte jedoch weit über das eigene Umfeld hinaus. Für Ärzte ohne Grenzen kümmerte er sich unter anderem um die zahnmedizinische Versorgung von Häftlingen auf den Philippinen. Sein Freund Burkhard Schröder schilderte laut dem Originalbericht, wie verlässlich der Mediziner war: "Du konntest ihn nachts wecken, er ist sofort da gewesen." Darüber hinaus verband Strauss eine enge Freundschaft mit Holger Geschwindner, dem Mentor von Dirk Nowitzki (48). In den vergangenen Jahren veranstaltete er gemeinsam mit Freunden Partys, zu denen Basketballer aus ganz Deutschland kamen.

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Imago Matthias Strauss im Trainingsanzug der deutschen Nationalmannschaft

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Imago Ecker vom TuS 04 Leverkusen setzt sich gegen Matthias Strauss und Ampt vom MTV Gießen durch

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