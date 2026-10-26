Natalie Portman redet nach Geburt erstmals über drittes Baby

Natalie Portman (45) gibt erstmals persönliche Einblicke in ihr Leben als Dreifachmama. Im Gespräch mit Harper's Bazaar schwärmt die Schauspielerin von "Staunen und Freude", die sie seit der Geburt ihres dritten Kindes begleiten. Den Nachwuchs bekam sie mit ihrem Partner Tanguy Destable – für beide ist es das erste gemeinsame Baby. Vor allem die Geburt selbst habe Natalie tief bewegt. Einen "kleinen Menschen" auf die Welt zu bringen, beschreibt sie als "magisch". Zugleich habe die Ankunft des Babys auch ihren Blick auf ihre beiden älteren Kinder Aleph und Amalia verändert und ihr eine "völlig neue Denkweise" eröffnet. Über weitere Details hält sich die Oscar-Preisträgerin jedoch weiterhin bedeckt: Weder den Namen noch das Geschlecht oder das genaue Geburtsdatum ihres jüngsten Kindes hat sie bislang öffentlich gemacht. Dass sie nun überhaupt so offen über den Familienzuwachs spricht, ist für die Schauspielerin bereits ein besonderer Schritt.

Vor allem der Blick auf ihre beiden älteren Kinder habe sich durch die Geburt verändert. Aleph ist inzwischen 15 Jahre alt, Amalia neun. Erst durch das Neugeborene werde Natalie bewusst, wie schnell die Zeit vergangen ist. "Ich werde daran erinnert, wie kürzlich sie noch diese kleinen, frischen Geschöpfe waren und wie schnell sie sich zu unglaublichen Menschen mit ihren eigenen erstaunlichen Persönlichkeiten, ihrem Sinn für Humor und ihren Ideen entwickelt haben", erklärte sie. Erstmals nach der Geburt wurde das Baby Anfang September in der Öffentlichkeit gesehen. Bei einem Spaziergang durch Paris trug Tanguy das Kind in einer Babytrage, während Natalie lächelnd an seiner Seite ging. Ihre Schwangerschaft hatte die Schauspielerin im April öffentlich gemacht und den erneuten Familienzuwachs damals als "Privileg" und "Wunder" bezeichnet. Im Juli teilte sie zudem auf Instagram ein Foto ihres Babybauchs und schrieb dazu: "Wir zählen die Tage, bis wir dich kennenlernen."

Aleph und Amalia stammen aus Natalies Ehe mit Benjamin Millepied (49) und wurden 2011 beziehungsweise 2017 geboren. Mehr als zehn Jahre waren die beiden verheiratet, bevor 2023 ihre Trennung bekannt wurde. Seitdem kümmern sie sich gemeinsam um ihre Kinder. Mit Tanguy Destable, der als DJ unter dem Künstlernamen Tepr auftritt, wurde Natalie erstmals 2025 in der Öffentlichkeit fotografiert. Ihre Beziehung und auch ihr gemeinsames Kind halten die beiden weitgehend aus dem Rampenlicht heraus. Noch vor sieben Wochen hatte es weder eine persönliche Bestätigung der Geburt noch Angaben zum Namen, Geschlecht oder Geburtsdatum des Babys gegeben. Im Gespräch mit Harper's Bazaar sprach Natalie auch darüber, worauf sie bei einer Partnerschaft heute Wert legt: "Ich schäme mich nicht, das zu sagen. Ich habe das Gefühl, es ist so einfach: freundlich und liebevoll zu sein und gemeinsam lachen zu können. Das ist alles, was zählt. Das ist die Freude daran, in diesem Alter zu sein. Wenn es nicht das ist, verbringe ich dort nicht meine Zeit."

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Getty Images Natalie Portman beim Cannes Filmfestival 2025

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Backgrid Natalie Portman mit ihren Kindern, April 2025

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Getty Images Natalie Portman, Schauspielerin