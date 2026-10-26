Bauch-OP: Emely Hüffer gibt Update acht Monate nach OP

Emely Hüffer (30) hat ihren Followern auf Instagram ein ausführliches Update zu ihrer Bauch-OP gegeben. Acht Monate nach dem Eingriff präsentiert der Realitystar offen ihren Bauch, die Narbe und den neu positionierten Bauchnabel. Während der Operation wurden ihre inneren Bauchmuskeln wieder zusammengenäht, außerdem verweist sie mit einem Hashtag auf eine Bauchstraffung. Inzwischen sei sie mit dem Ergebnis sehr zufrieden und glücklich – den Weg dahin habe sie jedoch deutlich unterschätzt. Schon die erste intensive Heilungsphase habe etwa drei Monate in Anspruch genommen. Währenddessen hatte sie mit Schmerzen, ausgeprägten Schwellungen und einem steinharten Bauch zu kämpfen. Auch ihre Beweglichkeit sei stark eingeschränkt gewesen. Der Eingriff habe sie aber nicht nur körperlich gefordert: Psychisch hätten sie die Veränderungen noch deutlich länger beschäftigt, berichtet sie ihren Followern.

Bei der ärztlichen Kontrolle sei die Narbe als vollständig weich und gut verheilt beurteilt worden. Aufgrund ihrer hellen und empfindlichen Haut sei sie allerdings weiterhin deutlich gerötet. Der Bauchnabel sei ebenfalls sehr gut verheilt – auf das endgültige Ergebnis müsse sie trotzdem noch vier Monate warten. Ein Teil ihres Bauches sei nach wie vor taub, was es ihr zusätzlich erschwert habe, eine Verbindung zu ihrem veränderten Körper aufzubauen. Besonders zu schaffen gemacht habe der Influencerin, dass die Narbe ihre Körperform anders erscheinen lässt und der Bauchnabel jetzt höher liegt. Obwohl er anatomisch genau in ihrer Mitte sitze, habe sie lange an seiner früheren Position festgehalten und deshalb einen "Disconnect" zu ihrem Körper empfunden. Erst vor wenigen Wochen habe sie einen Durchbruch erlebt: Mittlerweile könne sie ihren geheilten Körper als neue Version ihrer selbst akzeptieren und die Operation als Geschenk sehen. Zur Nachsorge gehören für sie tägliche Narbenmassagen mit Öl oder Gua Sha, Osteopathie, wöchentliche Lymphdrainagen und Narbenbehandlungen. Auch entwässernde Supplements, ihr enges Umfeld, Therapie und Reiki-Energiearbeit hätten ihr geholfen. "Ich bin so unglaublich zufrieden und glücklich mit meinem Ergebnis, aber es war auf jeden Fall eine Journey", fasst sie auf Instagram zusammen. Zugleich warnt sie davor, den Eingriff und die langwierige körperliche wie psychische Heilung zu unterschätzen.

Anlass für die Operation war die Vorgeschichte der Realitybekanntheit: Nach der traumatischen Geburt ihres Sohnes hatten sich Emelys Bauchmuskeln nicht wieder von selbst geschlossen. Während der Entbindung hatte sie außerdem ihre Gebärmutter verloren. Bereits drei Wochen nach der Operation waren ihre Schmerzen verschwunden, starke Schwellungen verursachten damals jedoch insbesondere am Abend noch ein unangenehmes Gefühl. Rückblickend schildert sie die ersten Tage nach dem Eingriff als großes Trauma für ihren Körper – sie habe sich kaum bewegen können, ihr Bauch sei stark angeschwollen gewesen. Heute sei sie vor allem dankbar dafür, was ihr Körper geleistet habe und wie er sich nach und nach weiter heile. Auch die Erinnerung an ihren Körper vor der Schwangerschaft und der Operation habe die Akzeptanz erschwert. Von dieser früheren Version könne sie sich mittlerweile verabschieden.

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Instagram / emskopf Emely Hüffer, Influencerin

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Instagram / emskopf Emely Hüffer im März 2025

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Instagram / emskopf Emely Hüffer, Influencerin