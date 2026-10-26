Valentina Pahde bestätigt im Podcast: Sie ist wieder Single

Valentina Pahde (32) gibt das Ende ihrer Beziehung bekannt. Die Schauspielerin hat in der aktuellen Folge ihres Podcasts "Planet Pahde" offen über ihr Liebes-Aus gesprochen. Nach eineinhalb Jahren ist ihre Beziehung gescheitert. "Ja, ich bin aktuell Single und zwar auch relativ frisch Single", verriet sie im Gespräch mit ihrer Zwillingsschwester Cheyenne Pahde (32). Details zu den Gründen für das Beziehungsende möchte sie allerdings nicht ausplaudern. "Und leider hat es einfach nicht geklappt", fasste Valentina lediglich zusammen. Den Namen ihres Ex-Partners ließ sie unerwähnt. Im Streit sollen sich die beiden allerdings nicht getrennt haben: "Es ist auch kein böses Blut." Dass in der Partnerschaft nicht alles rundlief, räumte sie dennoch ein: "Ich war nicht mit allem happy."

Cheyenne fiel während der Aufnahme sofort auf, dass ihre Schwester besonders gelöst und entspannt wirkte. Scherzhaft fragte sie deshalb zunächst: "Hast du ein Kind bekommen?" Der Grund für ihre gute Stimmung liegt offenbar woanders: Nach der Trennung habe Valentina nur etwa zwei Wochen gebraucht, um die Liebespleite zu verarbeiten. Mittlerweile fühle sie sich wieder richtig wohl. Im Vergleich zu früheren Beziehungen scheint sie das Aus diesmal deutlich leichter verkraftet zu haben. Sie sei "nicht in so ein dramatisches Loch gefallen, wie ich es von mir kenne", erklärte die ehemalige GZSZ-Darstellerin in ihrem Podcast. Statt sich sofort ins Dating-Geschehen zu stürzen oder sich mit neuen Männern zu beschäftigen, habe sie sich bewusst Zeit für sich selbst genommen. "Irgendwie bin ich einfach sehr gut drauf momentan", schwärmte Valentina.

Gleichzeitig betonte die Schauspielerin, dass es für andere völlig in Ordnung sei, nach einem Beziehungsende länger zu leiden. "Es ist okay, auch erst mal monatelang traurig zu sein", sagte sie im Podcast. Jeder Umgang mit Liebeskummer sei "erst mal der richtige Weg". Ihre eigenen schweren Phasen sieht Valentina rückblickend als wichtigen Teil ihrer Entwicklung. "Manche Dinge hat es einfach gebraucht, um die Person zu werden, die ich heute bin", erklärte sie. An ihrem Wunsch nach einer eigenen Familie hat sich nichts geändert. Ihre Vorstellungen für die Zukunft brachte sie dabei klar und unmissverständlich auf den Punkt: "Schaut mal Leute, ich bin jetzt 32, ich bin ready für ne richtige Beziehung und irgendwann hoffentlich auch mal ne Ehe und Kinder."

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Instagram / valentinapahde Valentina Pahde, Juni 2026

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Imago Cheyenne Pahde und Valentina Pahde beim Casa RIANI Event in Düsseldorf am Lido Hafen, 25.07.2026

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Imago Valentina Pahde beim 30. RTL-Spendenmarathon 2025