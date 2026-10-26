Mckenna Grace spricht über schmerzhaftes Kindheitsinterview

Ein Moment aus ihrer Kindheit lässt Mckenna Grace (20) bis heute nicht los: Rund zehn Jahre nach einem unangenehmen Interview auf dem roten Teppich hat sich die Schauspielerin nun selbst dazu geäußert. Der alte Ausschnitt kursierte zuletzt wieder in den sozialen Medien – und in einem Interview mit Betches wird er ihr vorgespielt. Gemeinsam mit ihren Co-Stars Joseph Zada und Whitney Peak, mit denen sie für "Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping" vor der Kamera stand, kommentiert sie die Szene aus heutiger Perspektive.

Entstanden war der Clip im September 2016 bei der Hollywoodpremiere von "Mr. Church". Die damals zehnjährige Mckenna gehörte zur Besetzung des Films – doch eine Reporterin hielt sie offenbar für das Kind eines Filmstars. In dem ursprünglichen Interview, das vom Red Carpet Report verbreitet wurde, wollte die Reporterin zunächst wissen: "Konntest du oft am Set sein?" Als Mckenna irritiert reagierte, hakte die Journalistin nach: "Konntest du ans Set gehen und Mama bei der Arbeit zusehen?" Mckenna erinnert sich: "Ich weiß noch, dass ich wirklich traurig war."

Warum sie die Verwechslung damals so getroffen hat, erklärte sie nun im Interview. "Weil ich wirklich hart dafür gearbeitet hatte", betont sie und schildert: "Ich erwartete nicht, dass irgendjemand weiß, wer ich bin, aber ich stand auf dem Teppich und gab Interviews, und sie fragten: 'Bist du stolz auf deine Mutter?' Und ich dachte: 'Ich will einfach nur Schauspielerin sein. Mann!'" Ihre Co-Stars zeigen Mitgefühl, loben Mckenna aber auch für ihre Höflichkeit angesichts des Fauxpas der Interviewerin.

Tatsächlich stand Mckenna schon im Alter von sechs Jahren vor der Kamera. Ihre erste Fernsehrolle hatte sie 2012 in der Disney-XD-Serie "Crash & Bernstein". Danach folgten Auftritte in Produktionen wie "Once Upon a Time", "Fuller House" und "Young Sheldon". Auch auf der großen Leinwand war sie früh zu sehen, unter anderem in "I, Tonya", "Ready Player One" und "Annabelle Comes Home". Derzeit rührt die Schauspielerin gemeinsam mit Joseph und Whitney die Werbetrommel für das "Die Tribute von Panem"-Prequel "Sunrise on the Reaping".

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Getty Images Mckenna Grace bei der Premiere von "Scream 7" in den Paramount Pictures Studios in Hollywood

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Getty Images Mckenna Grace bei den Critics Choice Awards 2026

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Getty Images Mckenna Grace bei der "Regretting You"-Premiere in Beverly Hills

Getty Images Joseph Zada und Mckenna Grace beim Event "Elegance Is Authority: The Story, Style, And Power Of Panem" im Musée Rodin, Paris

Hat Mckenna Grace allen Grund, über das Kindheitsinterview enttäuscht zu sein? Ja, total – ihre harte Arbeit wurde damit komplett kleingeredet. Die Enttäuschung ist nachvollziehbar, aber es war ja nicht böse gemeint... Ergebnis anzeigen