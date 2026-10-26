Larissas Mikro-Bikini: Lisha Savage ist klar "Team Josua"

Der Mikro-Bikini von Larissa Juraschek sorgt bei Temptation Island VIP weiter für Gesprächsstoff. Bei einer Bootsparty mit den männlichen Verführern auf Kreta trug die 25-Jährige das knappe Outfit, obwohl ihr Partner Josua Günther bereits vor der gemeinsamen Teilnahme deutlich gemacht hatte, dass er damit nicht einverstanden ist. Jetzt schaltet sich auch Lisha Savage (40) in die Diskussion ein: In ihrer Instagram-Story stellt sich die Influencerin klar auf Josuas Seite. Larissas Verhalten sei für sie kein Zeichen weiblicher Stärke, sondern vielmehr der Versuch, die Aufmerksamkeit anderer Männer auf sich zu ziehen. "Sorry, aber ich bin komplett Team Josua und ich finde, das, was sie macht, obwohl sie weiß, dass er eifersüchtig ist, das geht gar nicht", erklärt Lisha. Auch Josuas Reaktion beeindruckt sie: "Respekt, dass er noch so ruhig geblieben ist." Damit stärkt sie dem Realitystar öffentlich den Rücken.

Besonders kritisch sieht Lisha, wie der Bikini überhaupt den Weg nach Kreta fand. Josua habe aus Vertrauen darauf verzichtet, das Gepäck seiner Freundin vor der Abreise zu kontrollieren. Sein Einverständnis habe sich zudem lediglich darauf bezogen, dass Larissa das knappe Outfit in seiner Anwesenheit trägt – nicht aber vor anderen Männern. Für dieses Verhalten findet die Influencerin in ihrer Instagram-Story deutliche Worte: "Wäre ich Josua, hätte ich an dem Tag abgebrochen und hätte diese Frau für immer verlassen. Die hat so ein Geltungsbedürfnis, das gibt's ja gar nicht." Um ihre Haltung zu verdeutlichen, zieht Lisha auch Parallelen zu ihrer eigenen Ehe mit Lou Savage, mit dem sie seit 2010 liiert und seit Dezember 2018 verheiratet ist. Wenn ihr Mann sie darauf hinweise, dass ein Jumpsuit zu durchsichtig sei, ziehe sie sich aus Rücksicht um, erklärt sie. Darin sehe sie kein Verbot, sondern gegenseitige Rücksichtnahme. Abschließend wendet sie sich an ihre Community und startet eine Umfrage, um herauszufinden, ob ihre Einschätzung möglicherweise zu weit geht.

Getragen hatte Larissa den umstrittenen Zweiteiler bei einer Bootsparty, bei der sie gemeinsam mit Gloria Schwesinger (34) und mehreren Verführern feierte. Die Aufnahmen ihres Tanzes bekam Josua später in der Männervilla zu sehen – und reagierte sichtlich wütend. Larissa verfolgte mit ihrer Outfitwahl nach eigener Aussage jedoch ein bestimmtes Ziel: Sie wollte die aus ihrer Sicht festgefahrenen Regeln und Kleidervorschriften in ihrer Beziehung aufbrechen. Schließlich sollte nach dem Beziehungstest nicht einfach alles so weiterlaufen wie bisher. Dass sie Josua mit ihrer Entscheidung verletzen könnte, sei ihr durchaus bewusst gewesen. Dennoch entschied sie sich bewusst dafür, seine zuvor geäußerte Grenze zu überschreiten und den knappen Bikini zu tragen. Josua fühlte sich dadurch hintergangen. "Ich habe ihr zu 100 Prozent vertraut. Aber offensichtlich hat sie mich jetzt angelogen und mein Vertrauen ausgenutzt", zeigte er sich enttäuscht.

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Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha Savage im Mai 2025

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RTL / Jonas Mohr Josua und Larissa, "Temptation Island VIP"-Paar 2026

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Instagram / larissaqtpie Larissa Juraschek, Reality-TV-Bekanntheit