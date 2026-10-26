Kim Kardashian zeigt mit Lewis ihre entspannte Seite

Die Beziehung zu Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (41) scheint Kim Kardashian (46) sichtlich gutzutun: Der Reality-Star zeigt sich in letzter Zeit deutlich entspannter und greifbarer. Dieser Meinung ist auch die renommierte Promi-PR-Expertin und Markenstrategin Kayley Cornelius, die den Wandel im Gespräch mit Showbiz Cheat Sheet analysierte. Statt sich wie gewohnt nur als makellos inszenierte Geschäftsfrau zu präsentieren, erlaube Kim ihren Fans mittlerweile viel öfter ungefilterte Augenblicke und private Einblicke abseits des Business-Rampenlichts. "Ich würde nicht sagen, dass die Beziehung mit Lewis Kim plötzlich zu einem anderen Menschen gemacht hat", stellte die Expertin klar. "Aber sie hat ihr die Möglichkeit gegeben, eine entspanntere, bodenständigere Seite von sich zu zeigen, insbesondere wenn wir die spontaneren Momente und weniger Hochglanzbilder sehen, die sich von dem stark kontrollierten Markenimage unterscheiden, für das sie bekannt ist."

Laut der Expertin Kayley Cornelius stand Kim zu Beginn ihrer Laufbahn unter großem Druck, ihr Können unter Beweis zu stellen. Mittlerweile hat die Geschäftsfrau jedoch ein beachtliches Imperium aus erfolgreichen Marken geschaffen, gehört zur absoluten Weltprominenz und beherrscht das Spiel mit den Medien perfekt. Dieses strategisch inszenierte Image war zwar der Schlüssel zu ihrem Aufstieg, machte es für ihre Anhänger jedoch schwer, die echte Person hinter der Fassade zu erkennen. Durch die Beziehung zu Lewis taucht Kim nun außerdem tief in den exklusiven Kosmos der Formel 1 ein – inklusive Jetset-Reisen und glamourösen Events an den internationalen Rennstrecken. Dort könne sie schlicht als Partnerin auftreten, die ihre Zeit genießt, statt permanent ein Produkt oder Projekt zu bewerben. Einen Abschied von ihrem bisherigen Image bedeute die neue Lockerheit allerdings nicht. Sie ergänze dieses vielmehr um eine persönlichere Ebene.

Die Liebesgeschichte von Kim und Lewis soll Anfang 2026 begonnen haben. Zu Beginn hielten die beiden ihre Gefühle streng geheim, bevor sie nach und nach kleine Einblicke in ihre Romanze im Netz gewährten. Für Begeisterung bei ihren Fans sorgte die vierfache Mutter insbesondere Ende September: Auf Instagram postete sie eine romantische Bilderreihe ihres gemeinsamen Europa-Trips. Das absolute Highlight der Fotoserie war ein leidenschaftlicher Kuss zwischen ihr und dem Formel-1-Piloten während einer nächtlichen Bootstour auf der Seine. Der innige Moment spielte sich vor dem beleuchteten Eiffelturm in Paris ab. Kim trug dabei ein eng anliegendes goldenes Kleid und hielt das Gesicht ihres Partners mit beiden Händen, während er sie am Rücken umfasste. Lewis selbst hatte sich in der Vergangenheit eher selten zu seinem Privatleben geäußert – inzwischen gewähren beide ihren Followern immer wieder kleine Einblicke.

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Instagram / lewishamilton Kim Kardashian und Lewis Hamilton, August 2026

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Lewis Hamilton 2026, Instagram

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Lewis Hamilton