Zu glücklich? Darum hält Justin Hartley seine Ehe geheim

Im Podcast "I've Never Said This Before" von Tommy DiDario hat Schauspieler Justin Hartley (49) jetzt seltene Einblicke in seine Ehe mit Sofia Pernas (36) gegeben. Der "Tracker"-Star sprach dabei offen darüber, wie er die Beziehung zu seiner Frau bewusst schützt – und warum ihm das so wichtig ist. "Sie ist alles. Sie ist fantastisch", schwärmte er. Seine Liebe zu ihr bezeichnete er als etwas Besonderes, Zerbrechliches und leider auch Seltenes: "Wenn man das hat, muss man einfach daran festhalten."

Ein entscheidender Grund für seine Haltung ist ein Rat, den Justin von seinem Stiefvater David erhielt. "Er sagte mir: 'Du musst auf deine Beziehung achtgeben und sehr genau darauf achten, mit wem du dich umgibst'", erinnerte er sich im Podcast. Denn manche Menschen im Umfeld könnten eine glückliche Beziehung schlicht nicht ertragen – ohne dass sie deshalb schlechte Menschen seien. "Sie können es einfach nicht ertragen", erklärte er. "Es ist ein seltsames Phänomen, aber es stimmt." Dabei machte Justin klar, dass er selbst früher auch Eifersucht gekannt habe – diese habe ihm jedoch nie etwas gebracht. Viel wichtiger sei es, zwischen gesundem Wettbewerbsgeist und echter Missgunst zu unterscheiden.

Justin und Sofia lernten sich 2015 bei gemeinsamen Dreharbeiten für "The Young and the Restless" kennen, ehe sie 2020 ein Paar wurden und 2021 heirateten. Ihr erstes öffentliches Auftreten als Ehepaar hatten sie kurz darauf bei den MTV Movie & TV Awards. Privat verbringen die beiden ihre Zeit am liebsten zu Hause miteinander. Gegenüber People verriet Justin bereits 2024: "Wir hängen fast die ganze Zeit zu Hause ab. Wir lieben es. Jeder Abend ist ein Date-Abend." Vor seiner Ehe mit Sofia war der Schauspieler zweimal verheiratet – von 2004 bis 2012 mit Lindsay Korman, mit der er Tochter Isabella hat, sowie von 2017 bis 2019 mit Chrishell Stause (44).

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Getty Images Sofia Pernas and Justin Hartley, Mai 2024

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Getty Images Justin Hartley und Sofia Pernas im September 2021 in Los Angeles

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Getty Images Sofia Pernas und Justin Hartley im November 2021 in Kalifornien