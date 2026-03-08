Chrishell Stause gibt Update nach "Selling Sunset"-Ausstieg

Chrishell Stause (44) zeigt sich gut gelaunt und blickt nach vorn. Knapp vier Monate nach ihrem Ausstieg bei Selling Sunset gab die Schauspielerin und Reality-Bekanntheit bei den GLAAD Media Awards in Beverly Hills einen Einblick in ihr neues Leben. "Ich bin heute Morgen aus Australien gelandet", erzählte sie gegenüber E! News auf der Veranstaltung und ergänzte, dass sie dort war, um ihre Partnerin G Flip bei deren aktueller Australien-Tour zu besuchen. Chrishell erklärte zudem, dass die GLAAD Media Awards nicht der einzige Grund für ihre Rückkehr in die USA sind: "Ich bin eigentlich hier, um ein bisschen zu arbeiten. Ich arbeite an einigen Dingen, über die ich noch nicht sprechen kann, aber es wird gut", verriet sie. Damit deutet Chrishell an, dass sich bereits neue berufliche Projekte für sie ergeben haben.

Obwohl Chrishell die Netflix-Serie "Selling Sunset", die ihr zum Durchbruch verhalf, nach neun Staffeln verließ, blickt sie dankbar auf die Zeit zurück. "Ich versuche, nicht zuzulassen, dass ein schlechtes Ende die Tatsache ruiniert, dass die Show so viele gute Dinge für mich getan hat", erklärte sie gegenüber E! News. Sie versuche, sich auf die positiven Aspekte zu konzentrieren, auch wenn es offensichtlich nicht so ausgegangen sei, wie sie es sich gewünscht hätte. Chrishell hatte ihren Ausstieg vor allem mit ihrer mentalen Gesundheit begründet.

Ein weiterer Grund für ihre Entscheidung war der Bruch in ihrer Freundschaft mit Co-Star Emma Hernan (34), deren Beziehung zu Blake Davis in Staffel neun für Konflikte gesorgt hatte. Dennoch hegt sie keinen Groll gegen die Show oder ihre ehemaligen Kolleginnen. "Wenn sie weitermachen, wünsche ich ihnen das Beste. Vielleicht schaue ich dann nicht mehr. Ich weiß es nicht. Aber ich hege keine schlechten Gefühle gegenüber der Show", sagte sie in einem Gespräch mit Bustle. In der Vergangenheit hatte sie zudem erzählt, dass ihr Abschied trotz hoher Gagen keine leichte Entscheidung war – auch, weil sie aus einfachen Verhältnissen kommt. Ihre psychische Gesundheit habe für sie jedoch Priorität. Nun scheinen sich neue Möglichkeiten für Chrishell aufgetan zu haben, wie sie bei den GLAAD Media Awards andeutete. Fans dürfen gespannt sein, welche derzeit noch geheimen Projekte sie demnächst verkünden wird.

Getty Images Chrishell Stause, TV-Star

Getty Images Die "Selling Sunset"-Stars bei den MTV Movie & TV Awards 2022

Getty Images Chrishell Stause und G Flip bei der "Just Kids"-Premiere im Juni 2025