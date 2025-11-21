Mary Bonnet reagiert auf Chrishells "Selling Sunset"-Aus

Chrishell Stause (44) hat sich nach neun erfolgreichen Staffeln von der Netflix-Reality-Serie Selling Sunset verabschiedet. Mary Bonnet (45), die ebenfalls Teil des Ensembles ist, zeigte sich wenig überrascht über diesen Schritt. "Man konnte schon beim Wiedersehen sehen, dass sie nicht sehr glücklich war", verriet die Maklerin laut US Weekly während eines Events am 18. November. Chrishell selbst erklärte gegenüber Bustle, dass sie die Show aus Gründen der mentalen Gesundheit und finanziellen Unabhängigkeit verlassen habe. "Es ist nicht mehr gut für meine mentale Gesundheit", so der Reality-TV-Star. Neben ihr zieht sich auch Nicole Young (55) zurück, die nach Nashville umzieht und ihre Zukunft in der Serie offen lässt.

Mary äußerte sich zusätzlich zu möglichen Veränderungen innerhalb der Show. Sie betonte ihre Wunschvorstellung, dass Heather Rae El Moussa (38), ein früheres Mitglied des Ensembles, zurückkehren könnte, um die Serie an ihre Anfänge zu erinnern. Mit Blick auf die umstrittene ehemalige Teilnehmerin Christine Quinn (37) äußerte sich Mary hingegen vorsichtiger und stellte in den Raum, dass Christines Rückkehr mit Chrishells Abschied eine neue Dynamik in die Besetzung bringen könnte. Derweil steht Netflix noch aus, offizielle Informationen zur zehnten Staffel zu veröffentlichen, doch Mary blickt bereits in die Zukunft und wünscht allen Beteiligten das Beste.

Im Privaten zeigt sich Mary weiterhin als starke Persönlichkeit. Nachdem sie in der Vergangenheit persönliche Veränderungen durchgemacht hatte, steht sie für einen bewussten Lebensstil. Besonders ihre Entscheidung, auf Alkohol zu verzichten, hat sie als wichtigen Schritt in ihrem Leben bezeichnet. Mit ihrem neuen Fokus auf Dinge, die ihr guttun, wie etwa Mocktails und ein ausgeglichener Alltag, bleibt sie zentriert. Mary genießt zudem ihre Freiheit und nutzt Gelegenheiten wie die Präsentation des neuen Jeep Recon, um sich auch auf gesellschaftlichen Events zu zeigen.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Mary Bonnet und Chrishell Stause

Anzeige Anzeige

Getty Images Heather Rae El Moussa, "Selling Sunset"-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images Mary Bonnet, "Selling Sunset"-Star