Zu viel Drama: Chrishell Stause verlässt "Selling Sunset"

Chrishell Stause (44) ist seit dem Beginn der Erfolgsshow Selling Sunset mit dabei. Doch die TV-Bekanntheit hat nun einen weitreichenden Entschluss gefasst: Sie verlässt das Netflix-Format endgültig. "Ich bin an einem Punkt angelangt, an dem ich die Show finanziell nicht mehr brauche. Ich habe das Glück, andere Beschäftigungsmöglichkeiten zu haben, denn die Show ist nicht mehr gut für meine psychische Gesundheit", erklärt sie in einem Bustle-Interview. Diese Entscheidung sei ihr schwergefallen, da sie aus prekären Verhältnissen stammt und die Riesensummen der Produktion fast nicht ablehnen konnte.

Nun ist Chrishell jedoch sicher, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben. "Jesus Christus höchstpersönlich" würde es nicht schaffen, sie für Staffel zehn zu engagieren, wie die Immobilienmaklerin dem Magazin verrät. Zu schwerwiegend waren die Auseinandersetzungen mit ihren Kolleginnen Nicole Young und Emma Hernan (33). Die Schauspielerin und Emma waren eigentlich beste Freundinnen, doch der neue Partner der Blondine sorgte für Spannungen. Laut Chrishell habe er abfällige Bemerkungen über die queere Community von sich gegeben. Im aktuellen Interview betont die 44-Jährige: "Ich liebe es einfach, von toleranten, warmherzigen Menschen umgeben zu sein."

Im privaten Bereich ist Chrishell vor allem für ihre offene und kämpferische Persönlichkeit bekannt, die es ihr ermöglicht hat, harte Zeiten zu überstehen und ihren eigenen Weg zu finden. Sie baute sich eine beeindruckende Karriere als Schauspielerin und Reality-TV-Star auf. Gemeinsam mit ihrer großen Liebe G-Flip soll nun das nächste Kapitel anstehen: Nachdem mehrere IVF-Versuche scheiterten, überlegen der Musikstar und die Geschäftsfrau nun, Nachwuchs per Leihmutter auf die Welt zu bringen.

Getty Images Chrishell Stause, 2024

Getty Images Die "Selling Sunset"-Stars bei den MTV Movie & TV Awards 2022

Getty Images Chrishell Stause und G Flip im Oktober 2024