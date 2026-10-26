Nach Zahndrama: Marianne Sägebrecht verlor ungewollt 18 Kilo

Deutlich schmaler, aber mit unverändert warmer Ausstrahlung präsentierte sich Schauspielerin Marianne Sägebrecht (81) bei einer Feierlichkeit in Berlin der Öffentlichkeit. Hinter der optischen Veränderung steckt allerdings keine Diät, sondern ein schwerer gesundheitlicher Einschnitt, wie die 81-Jährige im Gespräch mit Bild verriet. Ursprünglich sollten bei einem Routineeingriff lediglich die Frontzähne stabilisiert werden, doch das Resultat nach dem Erwachen traf die Künstlerin unvorbereitet. "Als ich aus der Narkose aufwachte, hatte ich vorne noch einen Zahn und hinten einen", erinnerte sich Marianne an den belastenden Moment. Das Kauen fester Nahrung war plötzlich unmöglich geworden, sodass sie ihren Speiseplan auf selbst gekochte Suppen mit Kräutern aus dem eigenen Garten umstellen musste. Durch diese lange Notphase verlor sie schließlich rund 18 Kilogramm an Gewicht.

Der Weg zurück in einen beschwerdefreien Alltag erforderte von der gebürtigen Oberbayerin viel Geduld. Nach dem Einsetzen einer Zahnprothese musste Marianne die deutliche Lautbildung im Grunde komplett neu erlernen. Eine große Herausforderung für die Schauspielerin, die für ihre beliebten Lesungen auf eine klare Aussprache angewiesen ist, um sich ihren Lebensunterhalt zu sichern. Das Angebot einer aufwendigen Implantatbehandlung für 30.000 Euro lehnte sie jedoch bewusst ab. "Ich habe 1000 Euro Rente. Eitel bin ich sowieso nicht", hielt die Darstellerin fest. Um mit den überschaubaren Bezügen auszukommen, steht sie weiterhin mindestens einmal im Monat auf der Bühne. Die unerwarteten Folgen des Eingriffs hat Marianne inzwischen als Teil ihres bewegten Lebenswegs angenommen.

Trotz aller Strapazen blickt die Künstlerin voller Zuversicht nach vorn. An einen Rückzug aus der Arbeitswelt denkt Marianne noch lange nicht und wünscht sich, womöglich bis zu ihrem 100. Lebensjahr vor der Kamera stehen zu dürfen. Erst im Frühjahr erfreute sie ihr Publikum im ARD-Krimi "Watzmann ermittelt - Die Tränen der Madonna", der bereits im Vorjahr produziert worden war. Während jüngere Zuschauer Marianne vor allem als fürsorgliche Nachbarin Beda Andersson aus den "Pettersson und Findus"-Verfilmungen in ihr Herz geschlossen haben, reicht ihr künstlerisches Schaffen weit zurück: Schon 1989 feierte sie mit dem Welterfolg "Der Rosenkrieg" an der Seite von Michael Douglas (82), Kathleen Turner (72) und Danny DeVito (81) einen großen Hollywood-Erfolg.

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Imago Marianne Sägebrecht beim Galaabend zu 80 Jahren CCC Filmkunst in Berlin, Oktober 2026

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Getty Images Marianne Sägebrecht während der 64. Berlinale in Berlin

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Marianne Sägebrecht bei der Premiere von "Pettersson und Findus - Findus zieht um"

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Marianne will trotz ihres Zahndramas weiter auf der Bühne stehen – wie findet ihr ihren Kampfgeist? Beeindruckend! Sie lässt sich auch mit 80 einfach nicht unterkriegen. Stark – trotzdem sollte ihre Gesundheit jetzt an erster Stelle stehen. Ergebnis anzeigen