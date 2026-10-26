Vor Geburtstag: Laura Maria Rypa spielt mit Botoxgedanken

Während ihre beiden Söhne längst schliefen und sie sich selbst bettfertig machte, wurde Laura Maria Rypa (30) am Abend persönlich. In mehreren Instagram-Storys verriet die Influencerin, dass sie kurz vor ihrem 31. Geburtstag am 15. Dezember mit dem Gedanken spielt, Botox auszuprobieren. Dabei betonte sie, grundsätzlich sehr zufrieden mit ihrer Haut zu sein und auch keine Angst vor dem Älterwerden zu haben. Dennoch reizt sie die Vorstellung, es einfach einmal auszuprobieren. "Warum halt nicht?", fragte sie in die Kamera. Gleichzeitig stellte Laura klar, dass sie bislang noch keine Entscheidung getroffen hat und es möglicherweise bei der bloßen Überlegung bleibt. Gerade weil ihr viele junge Menschen folgen, war ihr ein Hinweis besonders wichtig: "Ich möchte wirklich niemanden zu irgendetwas animieren", betonte sie gegenüber ihrer Community.

Auslöser ihrer Überlegungen sind die kleinen Fältchen rund um ihre Augen und den Mund, die vor allem beim Lachen sichtbar werden. Ausgeprägte Falten habe sie zwar noch nicht, dennoch fragte sich Laura laut, ob es sich dabei nicht eher um Grübchen handeln könnte. Auf ihre Storys erhielt sie prompt zahlreiche Reaktionen. Während einige Follower ihr versicherten, dass sie Botox gar nicht nötig habe, teilten andere ihre eigenen positiven Erfahrungen mit dem Eingriff. Kritik sei für sie grundsätzlich in Ordnung – entscheidend sei allerdings der Ton, in dem sie geäußert werde. Ihre Offenheit erklärte die zweifache Mutter auch mit ihrer Glaubwürdigkeit gegenüber der Community. Sollten die Fältchen nach einer möglichen Behandlung plötzlich verschwinden, wolle sie das schließlich nicht später einer beworbenen Creme zuschreiben. "Es ist doch pure Verarsche. Deswegen gehe ich lieber offen und ehrlich damit um", stellte sie klar. Für Laura steht fest: Jeder sollte selbst entscheiden dürfen, was er mit seinem Körper oder Gesicht macht.

Interessant ist auch der Zeitpunkt von Lauras Überlegungen. Erst rund eine Woche zuvor hatte ihr Ex-Partner Pietro Lombardi (34) eine ähnliche Diskussion ausgelöst. Der Sänger hatte öffentlich erzählt, ebenfalls mit dem Gedanken an Botox zu spielen. Dabei verriet er, dass Laura seinen Beautyplänen eher kritisch gegenübergestanden habe und ihm geraten habe, seine Falten lieber zu behalten. Später schränkte Pietro seine Aussage allerdings ein und erklärte, dass die Idee teilweise ironisch und scherzhaft gemeint gewesen sei. Laura und Pietro haben gemeinsam zwei Söhne, Leano und Amelio. Dass sie ihre Gedanken ausgerechnet während ihrer abendlichen Beautyroutine mit ihren Fans teilte, erwähnte die Influencerin auch in ihren Storys: Ihre Kinder lagen zu diesem Zeitpunkt bereits im Bett. Ob sie sich tatsächlich für eine Botox-Behandlung entscheiden wird, ist bislang offen.

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Imago Laura Maria Rypa beim The Ultimate Hype Box-Event in der Rudolf-Weber-Arena, Oberhausen, 04.10.2025

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, September 2026

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Imago Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa beim Fame Fighting 4 in der Grugahalle Essen