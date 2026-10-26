Heidi Klum zeigt sich oben ohne neben Tochter Leni

Heidi Klum (53) genießt die letzten Sonnenstrahlen des Jahres offenbar in vollen Zügen! Am Sonntag überraschte das Model seine Instagram-Follower mit einem freizügigen Schnappschuss vom Pool. Auf dem Foto sitzt Heidi entspannt am Beckenrand, lässt ihre Füße ins Wasser baumeln und streckt beide Arme ausgelassen in die Höhe. Dabei trägt die vierfache Mutter lediglich ein schwarzes String-Bikinihöschen und eine passende Kappe – auf ein Oberteil verzichtet sie komplett. Gesellschaft bekommt die GNTM-Chefin von ihrer Tochter Leni Klum (22), die es sich direkt neben ihr gemütlich gemacht hat. Die 22-Jährige hält dabei den kleinen Hund Fritz im Arm, den Heidi erst im April adoptiert hatte. Große Worte braucht die Modelmama für den entspannten Familienmoment offenbar nicht: Ihren Beitrag versieht sie lediglich mit der knappen Bildunterschrift "Sonntag".

Bei ihren Followern kommt Heidis freizügiger Pool-Schnappschuss jedenfalls bestens an. In der Kommentarspalte überschlagen sich die Fans mit Komplimenten und feiern die Modelmama unter anderem als "Königin" und "Göttin". Andere bringen ihre Begeisterung mit einem schlichten "Wow" zum Ausdruck. Dass Heidi so unbekümmert mit ihrem Körper umgeht, dürfte ihre langjährigen Anhänger allerdings kaum überraschen. Bereits in einem früheren Interview mit People sprach sie offen über ihre Einstellung zur Nacktheit: "Ich bin schon immer sehr offen mit meinem Körper umgegangen. Wenn ich mich im Garten sonne, trage ich vielleicht kein Oberteil. Ich bin Europäerin ... meine Kinder kennen mich gar nicht anders und gehen deshalb wahrscheinlich auch entspannter mit ihren Körpern um." Auch an Selbstbewusstsein habe es ihr nie gefehlt. "Ich hatte schon immer Selbstvertrauen. Ich habe kein Problem damit, in Unterwäsche herumzulaufen. Ich verstecke mich nicht in einer Ecke", stellte Heidi damals klar.

Auch abseits ihrer Instagram-Fotos setzt Heidi auf einen entspannten Umgang mit ihrem Körper und den Veränderungen, die das Älterwerden mit sich bringt. Dabei kann sie auf die Unterstützung ihres Ehemanns Tom Kaulitz (37) zählen, der sie darin bestärkt habe, sich nicht dem Schlankheitsideal der Modelbranche anzupassen. Rückblickend findet die vierfache Mutter sogar, dass ihr ein paar zusätzliche Kilos stehen und ihre Proportionen besser zur Geltung bringen. Von Abnehmspritzen wie Ozempic, Wegovy oder Mounjaro hält die Moderatorin nach eigenen Angaben dagegen wenig. Statt auf solche Präparate setzt sie lieber auf ausgewogene Ernährung und ausreichend Bewegung im Alltag. Stundenlange Workouts im Fitnessstudio gehören allerdings nicht zu ihrer Routine. Viel lieber hüpft Heidi in ihrem Garten in Los Angeles auf dem Trampolin oder hält sich mit Eigengewichtsübungen fit, wobei vor allem Kniebeugen auf dem Programm stehen.

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Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

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Instagram / heidiklum Heidi Klum zeigt sich im Spitzen-Tanga fast nackt im Urlaub

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Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz, Mai 2026