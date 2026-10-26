Liveshow: Oliver Pocher macht anzügliche Witze über Ex Sandy

Oliver Pocher (48) sorgt derzeit mit einer Liveausgabe seines Formats "Ollis Woche" für Gesprächsstoff. In München begrüßte der Comedian sein Publikum auf einer stimmungsvoll abgedunkelten Bühne und teilte kurz darauf erste Ausschnitte des Auftritts in seiner Instagram-Story. Darauf ist zu sehen, wie der Entertainer im weißen Hemd und einer blau gemusterten Trachtenweste mit Sandy Meyer-Wölden (43) scherzt, die in einem orangefarbenen Sessel Platz genommen hat. Mit einem eigenen Mikrofon ausgestattet, mischt auch seine Ex-Partnerin kräftig mit. Als Oliver Fragen aus seiner Community beantwortet, nimmt das Gespräch schnell eine deutlich anzüglichere Wendung. Dabei geht es um seine fünf Kinder, OnlyFans, Füße und frühere intime Begegnungen. Der Moderator selbst zeigt sich sichtlich amüsiert und lässt bei den pikanten Wortwechseln kaum eine Pointe aus.

Gleich zu Beginn wird Oliver gefragt, was anstrengender sei: fünf Kinder großzuziehen oder Sandy zu widersprechen. Seine Antwort fällt eindeutig aus. "Fünf Kinder zu erziehen, ist natürlich deutlich anstrengender, als Sandy zu widersprechen", stellt er in dem Clip klar. Kurz darauf dreht sich das Gespräch um seinen angeblichen Flirt mit Gabriela Alves und deren Auftritt bei OnlyFans. Als Sandy daraufhin fragt: "Soll ich da meine Füße zeigen?", kontert der 48-Jährige prompt: "Nicht nur die Füße, auch ein bisschen mehr gerne mal. Du kannst es ja zeigen." Im weiteren Verlauf werden die Sprüche noch deutlich derber. Als Sandy ihren Ex-Mann nach einer pikanten Bemerkung darauf hinweist, dass ihre Mutter im Publikum sitzt, legt Oliver frech nach: "Ja, ich hab sogar Ihre Tochter gebumst." Doch Sandy lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und kontert schlagfertig: "Zweimal, Mann." Oliver setzt noch einen drauf: "Wenn nichts im Fernsehen läuft – rauf auf die Mutti."

Dass Gabriela Alves in dem Gespräch zum Thema wird, dürfte kaum überraschen. Schließlich kursieren seit Wochen Gerüchte über eine mögliche Liaison zwischen der 25-Jährigen und Oliver. Zu den Spekulationen äußerte sich der Moderator bereits in seinem Podcast "Patchwork Boys", in dem er mit Co-Host Pietro Lombardi (34) über sein Liebesleben sprach. Dabei stellte er klar: "Mein Beziehungsstatus ist Single. Ist einfach so und wird auch so bleiben. Ich bin in niemanden verliebt oder irgendwas anderes." Ob zwischen ihm und Gabriela tatsächlich mehr läuft, ließ er allerdings offen. Statt die Gerüchte eindeutig zu bestätigen oder zurückzuweisen, nahm Oliver sie mit Humor: "Ob da was dran ist oder nicht, für mich ist es Entertainment."

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Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden, 2024

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Getty Images Sandy Meyer-Wölden und Oliver Pocher in Baden-Baden, August 2024

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Imago Gabriela Alves Rodrigues bei der Premiere von "Promis unter Palmen" im CINENOVA Köln, 04.02.2026