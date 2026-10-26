Dianne Buswell gesteht Wunsch nach Baby Nummer zwei

Dianne Buswell (37) ist wieder im Babyfieber: Nur sieben Monate nach der Geburt ihres Sohnes Bowie denkt die Tänzerin nun bereits über ein zweites Kind mit ihrem Partner Joe Sugg nach. Auslöser war ein ganz besonderes Kennenlernen – nämlich das mit Sonny, dem neugeborenen Sohn ihres aktuellen Strictly Come Dancing-Tanzpartners Will Best und dessen Partnerin Tobi Rose. In einem TikTok-Video, das kurz vor der Liveshow am 24. Oktober aufgenommen wurde, erzählte Dianne neben Will von ihrer Reaktion auf den Nachwuchs ihres Tanzpartners. "Er ist so süß", schwärmte sie. Und die Begegnung hatte offenbar direkte Folgen: Nach dem Treffen sei die Australierin schnurstracks nach Hause zu Joe gegangen und habe ihm unmissverständlich mitgeteilt: "Ich will noch eins."

Will und Tobis Sohn ist Anfang Oktober auf die Welt gekommen. Auf Instagram stellte der Big Brother-Moderator den Kleinen damals mit liebevollen Worten vor: "Na, wen haben wir denn hier?! Willkommen auf der Welt, Sonny Best, du kleiner Wonneproppen." Auch an seine Partnerin richtete er eine rührende Botschaft: "Du bist ein Wunder, und ich liebe dich so sehr. Zwei etwas müde frischgebackene Eltern (siehe letztes Bild), aber meine Güte, was haben wir für ein Glück." Passend zum Thema Nachwuchs stand für Dianne und Will am Abend des 24. Oktober in der Tanzshow ein Cha-Cha-Cha zu Della Reeses (†86) Song "Daddy" auf dem Programm. Unter dem TikTok-Video zeigten sich die Zuschauer begeistert von Diannes Babywunsch – viele bezeichneten die Tänzerin und ihren Tanzpartner als eines der besten Paare der Show.

Dianne und der YouTuber Joe Sugg waren mit Sohn Bowie erst im März dieses Jahres Eltern geworden. Schon während der "Strictly Come Dancing"-Staffel 2025 war die Tänzerin schwanger – damals tanzte sie an der Seite von "Neighbours"-Star Stefan Dennis. Das Duo musste den Wettbewerb allerdings vorzeitig verlassen, nachdem sich Stefan verletzt hatte. Dass die Zeit nach der Entbindung nicht immer leicht war, machte Dianne später öffentlich zum Thema. Im Podcast "Oxydise" sprach sie offen über die schmerzhaften Momente nach der Geburt: "Ich bin einfach in Tränen ausgebrochen. Der Schmerz beim Aufsetzen und bei dem Versuch, mich aus dem Bett zu bewegen, war einfach unerträglich." Inzwischen fegt die Tänzerin jedoch längst wieder über das Parkett der beliebten britischen Tanzshow.

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Getty Images Dianne Buswell, September 2025

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TikTok / dianne_buswell_official Will Best mit Dianne Buswell in einem TikTok-Clip, Oktober 2026

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Imago Joe Sugg und Dianne Buswell beim Pressetag der RHS Chelsea Flower Show 2026 in London