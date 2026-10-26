Radikaler Neustart: Michelle verändert Social-Media-Account

Michelle (54) krempelt ihren Social-Media-Auftritt um: Ihr bisheriger Instagram-Kanal "michelle_aktuell" soll sich künftig nicht mehr um Schlager, sondern um Heilung, Seelenarbeit und Spiritualität drehen. Im Podcast "Ungefiltert on Fire" erklärte die Sängerin, dass sie diesen Wandel bewusst Schritt für Schritt angehen möchte. "Ich werde jetzt auch meine Instagram-Seite, die ich ja noch als Michelle habe, leise umstellen", kündigte sie an. Profilbild, Gestaltung und Inhalte sollen sich demnach nach und nach verändern, statt von heute auf morgen komplett anders auszusehen. Besonders wichtig sei ihr dabei, ihre bestehende Community auf diesem neuen Weg mitzunehmen. Erste Anzeichen für den Neuanfang gibt es bereits: Vor Kurzem präsentierte die Musikerin ihren Followern ihre neue, raspelkurze Frisur.

Auch ihre Webseite trägt weiterhin den bekannten Künstlernamen: Sie heißt "michelle-healing" und eben nicht "tanja-healing". Den Grund dafür erklärte sie im Podcast ganz offen: "Weil ich glaube, dass ich meine Community nutzen muss, die ich habe." Auch wie die Veränderung auf Instagram konkret aussehen soll, verriet die Sängerin: "Ich werde das Bild in ein Healing-Bild verändern und auch die Seite ein bisschen ändern." Nach dem angekündigten Ende ihrer Schlagerkarriere widmet sich die Künstlerin inzwischen ganz neuen Themen. Seelencoaching, Heilarbeit und geführte Meditationen stehen nun im Mittelpunkt ihrer Arbeit. In den Gesprächen mit ihren Klienten geht es dabei häufig um alte Verletzungen und negative Glaubenssätze, die sie mit sich herumtragen.

Zwischen ihrer früheren Bühnenfigur und ihrer heutigen Persönlichkeit zieht die Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Tanja Hewer heißt, inzwischen eine klare Grenze. "Die Michelle ist zwar irgendwo noch da, aber eigentlich sitzt hier Tanja. Und Tanja ist ein sehr zufriedener Mensch", stellte sie im Podcast klar. Auch ihre Fangemeinde hat sich verändert: Während früher deutlich mehr Männer zu ihren Fans gehörten, seien inzwischen 70 Prozent ihrer Follower weiblich. Frauen würden sich stärker für das Thema Heilung öffnen – eine Entwicklung, die sie sich auch bei Männern wünsche. Im persönlichen Kontakt ist es ihr wichtig, dass Menschen nicht allein wegen ihres Promistatus das Gespräch mit ihr suchen. Stehe für ihr Gegenüber ausschließlich "Michelle" im Vordergrund, beende sie den Austausch. Bereits im Oktober 2023 hatte sie beim "Schlagerbooom" angekündigt, ihre Musikkarriere nach einem autobiografischen Album und einer Abschiedstournee zu beenden.

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Getty Images Michelle, Schlagersängerin

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Instagram / michelle_aktuell Michelle in einem Reel auf ihren Kanal 2026

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Imago Sängerin Michelle, Abschiedstournee in der Uber Arena Berlin

Michelle nutzt ihren bekannten Namen nun für ihre Healing-Angebote: Findet ihr das den richtigen Schritt? Ja, klar! Ihre große Community ist die beste Basis für den Neustart. Eher nicht – als Tanja würde ihr neues Kapitel authentischer wirken. Ich bin zwiegespalten: Der Name hilft, kann aber auch falsche Erwartungen wecken. Ergebnis anzeigen