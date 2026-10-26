Horst Lichter holt Nelson Müller zu "Bares für Rares"

Horst Lichter (64) bekommt an Heiligabend prominente Unterstützung am Herd: Sternekoch Nelson Müller (47) kocht gemeinsam mit dem Moderator im großen Weihnachtsspecial von Bares für Rares. Wie das ZDF ankündigt, wird die 135-minütige Sonderausgabe "Der Bares für Rares-Weihnachtsabend" am Donnerstag, 24. Dezember 2026, um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Wer nicht bis zum Abend warten möchte, kann die Folge bereits ab 10 Uhr im ZDF-Streaming abrufen. Gemeinsam schwingen Horst und Nelson die Kochlöffel und feiern zusammen mit der bekannten Händler- und Expertenrunde sowie dem Fernsehpublikum ein gemütliches Fest. Neben dem überraschenden Kocheinsatz des prominenten Gastes stehen weihnachtliche Musik, festliche Geschichten und gemeinsame Erinnerungen auf dem Programm.

Doch schon vor dem Weihnachtsfest wird es im ZDF festlich: Bereits am Mittwoch, 16. Dezember 2026, flimmert um 20:15 Uhr die Sonderausgabe "Bares für Rares XXL - Es weihnachtet sehr" über die Bildschirme. In der 89-minütigen Sendung begrüßt Horst unter anderem den Psychologen und Podcaster Leon Windscheid als prominenten Verkäufer. Leon bringt eine geschichtsträchtige Münze aus den 1920er-Jahren mit. Zunächst möchte er erfahren, welchen Wert das besondere Stück hat, anschließend soll es verkauft werden. Für die fachkundige Bewertung der Objekte sorgen Dr. Heide Rezepa-Zabel (61), Sven Deutschmanek (50), Colmar Schulte-Goltz und Detlev Kümmel. Danach wird sich zeigen, wie begehrt die Münze im Händlerraum ist. Dort bieten Dr. Elisabeth "Lisa" Nüdling, Wolfgang Pauritsch, Sarah Schreiber, Fabian Kahl, Julian Schmitz-Avila und Walter "Waldi" Lehnertz auf die mitgebrachten Raritäten.

Mit Nelson hat Horst einen Gast an seiner Seite, mit dem ihn die Leidenschaft für das Kochen verbindet. Während Nelson als Sternekoch bekannt ist, stand auch der heutige Moderator vor seiner TV-Karriere selbst als Koch am Herd. Der gemeinsame Einsatz am Herd gibt dem Weihnachtsspecial eine persönlichere Note als der sonst übliche Ablauf der Trödelshow. Denn im Mittelpunkt stehen diesmal nicht nur Schätzungen und Verkäufe, sondern auch das Beisammensein, festliche Erzählungen und Erinnerungen aus dem zurückliegenden Sendungsjahr. Die vertraute Händler- und Expertenrunde begleitet die beiden Köche durch den Abend. So trifft das gewohnte "Bares für Rares"-Ensemble auf ein besonderes Weihnachtsprogramm.

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Hein Hartmann / Future Image / ActionPress Horst Lichter, TV-Star

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ActionPress / Hauter, Katrin Nelson Müller, Mai 2025

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