Natalie Portman schwärmt von Charles Meltons "Seelentiefe"

Natalie Portman (45) ist von der schauspielerischen Tiefe ihres Kollegen Charles Melton (35) mehr als begeistert. Gegenüber Time schwärmt die Oscarpreisträgerin von der "Seelentiefe und Vielschichtigkeit", die der Schauspieler mit sich bringe. Die beiden standen gemeinsam für das 2023 veröffentlichte Filmdrama "May December" vor der Kamera. Allein Charles' Vorsprechen habe Natalie nachhaltig beeindruckt. "Ich habe Charles Meltons Arbeit zum ersten Mal bei seinem Vorsprechen für 'May December' gesehen. Seine Darbietung hat mich umgehauen", schilderte sie. Besonders herausstechend war für sie, wie überzeugend der Darsteller einen äußerst verunsicherten Mann verkörperte. "Man kann seine körperliche Schönheit fast vergessen, weil in dem, was er schauspielerisch macht, so viel Seelentiefe und Vielschichtigkeit steckt", erklärt Natalie.

Und auch während der Dreharbeiten hinterließ Charles einen bleibenden Eindruck. Laut Natalie sei er früh ans Set gekommen, um mit Regisseur Todd Haynes sowie eigenständig an seiner Figur zu arbeiten. Der Schauspieler habe möglichst viel aus der gemeinsamen Arbeit und der Erfahrung mitnehmen wollen. Für Natalie zeugte dieses Verhalten sowohl von Reife als auch von einem starken künstlerischen Feingefühl. Außerdem lobt sie, wie bewusst Charles seine Projekte aussuche und mit welchen Regisseuren er zusammenarbeite. Dazu zählt auch seine Rolle in der Serie "Beef". Sein Gespür für Stoffe überzeugt die Schauspielerin offenbar auf ganzer Linie. "Er hat einfach einen ausgezeichneten Geschmack. Er ist aufmerksam, präzise und fleißig – sowohl als Kollege als auch als Mensch", schwärmte die Star Wars-Darstellerin.

Wie viel Einfluss Charles' Darstellung in "May December" in der Filmbranche hatte, zeigte sich auch bei "Beef". Showrunner Lee Sung Jin war vor allem von einer emotionalen Szene auf einem Dach angetan. Darin raucht Charles' Charakter Joe mit seinem jugendlichen Sohn Marihuana und bricht in Tränen aus. Die Leistung beeindruckte Lee so sehr, dass er dem Schauspieler eigens eine Rolle in der zweiten Staffel schrieb. Seine Disziplin am Set führt Charles unter anderem auf seine Zeit als Footballspieler an der Kansas State University zurück. Eine Schauspielschule besuchte er hingegen nicht.

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Getty Images Natalie Portman bei der Premiere von "The Gallerist" beim Sundance Film Festival 2026 in Park City, Utah

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Getty Images Schauspiel-Kollegen Natalie Portman, Charles Melton und Julianne Moore

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Getty Images Charles Melton bei den Sag-Aftra Foundation Conversations zu "Beef" im Robin Williams Center in New York, 16. April 2026