Nach missglückter OP: Sharon Osbourne zeigt Delle im Gesicht

Eigentlich sollte eine Schönheitsoperation das Gesicht verschönern, doch bei Sharon Osbourne (74) verlief ein Eingriff alles andere als geplant. Im Familienpodcast "The Osbournes" sprach die 74-Jährige gemeinsam mit ihrem Sohn Jack ganz offen über eine markante Delle auf der rechten Seite ihres Gesichts, die sie bis heute deutlich ertasten kann. Vor laufender Kamera präsentierte sie die Vertiefung oberhalb des Mundes, strich an der betroffenen Stelle entlang und stellte ernüchtert klar, dass auch spätere Korrekturversuche das Malheur nicht mehr ungeschehen machen konnten. Welcher Arzt für das chirurgische Desaster verantwortlich zeichnet, behielt die prominente Witwe des Musikers Ozzy Osbourne (†76) allerdings eisern für sich.

Für das Zustandekommen der unschönen Kuhle hat Sharon derweil eine gewohnt süffisante Theorie parat, die jeden Schönheitsdoc schlucken lässt. "Ich glaube, der Chirurg hat es seinem Kumpel überlassen. Ich glaube, er nahm einen Anruf entgegen und sein Kumpel sagte, er springe ein", spottete sie im Podcast über den vermurksten Eingriff. Nach weiteren Horror-Erfahrungen wie ihrem berüchtigten Facelift aus dem Jahr 2021, dessen Ergebnis sie einst höchst selbst mit dem Antlitz eines verwirrten Zyklopen verglich, kommen neue Eingriffe für Sharon nun absolut nicht mehr infrage.

Neben den physischen Strapazen und einer laut ihrer Aussage "brutal" harten Erholungsphase nagten über Jahre vor allem abwertende Kommentare berühmter Kollegen an ihrem Selbstbewusstsein. Da Hände und Arme ohnehin unaufhaltsam munter weiteraltern, stellt sich für Sharon heute nur noch eine einzige logische Frage vor dem Spiegel: "Für wen mache ich das jetzt noch?" Mit dem eisernen Vorsatz der vollumfänglichen Selbstakzeptanz zieht die Britin nun endgültig einen Schlussstrich unter den jahrelangen Schönheitswahn und schwingt sich damit gleichsam zum Vorbild einer ganzen Generation von Frauen auf, die ihr einst noch in Sachen Facelift nacheiferten.

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Getty Images Sharon Osbourne bei der Eröffnung der Halloween Horror Nights in den Universal Studios Hollywood, September 2026

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Getty Images Sharon Osbourne, Jack Osbourne und Kelly Osbourne bei der Pre-GRAMMY Gala in Beverly Hills, 31. Januar 2026

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Imago Ozzy OSbourne und Sharon, 2020