Thomas Markles Ex-Frau soll Missbrauch 2018 gemeldet haben

Ein Brief aus dem Jahr 2018 sorgt derzeit für Aufsehen: Darin sollen schwere Missbrauchsvorwürfe gegen Thomas Markle Sr. (82) erhoben worden sein. Wie sowohl BBC als auch Page Six berichten, stammt das Schreiben von seiner inzwischen verstorbenen Ex-Frau Roslyn Loveless. Adressiert gewesen sein soll es an die Londoner Metropolitan Police, bei der es den Berichten zufolge 2019 einging. Anschließend sei das Dokument an seine Tochter, Herzogin Meghan (45), weitergeleitet worden. Diese bestätigte die Existenz des Briefes am vergangenen Freitag öffentlich. Welche konkreten Anschuldigungen Roslyn darin erhob, ist bislang nicht bekannt. Thomas weist sämtliche Vorwürfe zurück und bezeichnet sie als "kranke Lügen". Bis zu einer möglichen gerichtlichen Klärung gilt für ihn die Unschuldsvermutung. Roslyn war von 1964 bis 1975 mit Thomas verheiratet und ist die Mutter seiner beiden älteren Kinder Samantha Markle (61) und Thomas Markle Jr. (60) Sie starb 2024.

Parallel zu den mutmaßlichen Vorwürfen aus der Vergangenheit laufen derzeit Ermittlungen auf den Philippinen. Thomas Markle Jr. hatte vergangene Woche gegenüber The Sun erklärt, im Haus seines Vaters dort illegale Bilder entdeckt zu haben. Deshalb habe er keine andere Wahl gehabt, als die Behörden einzuschalten. Drei Tage später bestätigten die philippinischen Behörden, dass eine Untersuchung wegen möglicher Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs eingeleitet worden sei. Innenminister Jonvic Remulla erklärte laut Agence France-Presse, die Polizei habe das Haus durchsucht und dabei "eine Sammlung kinderpornografischer Materialien sowie einen Laptop" sichergestellt. Zum Stand der Ermittlungen sagte der Minister gegenüber The Guardian: "In diesen Fällen, in denen Familienstreitigkeiten eine Rolle spielen, müssen wir alle Blickwinkel berücksichtigen. Momentan deutet alles auf einen möglichen Sexualstraftäter der schlimmsten Art hin. Wir wollen sicher sein, bevor wir die Ergebnisse veröffentlichen. Die forensischen Daten werden in einer Woche vollständig vorliegen."

Meghan selbst hatte sich am Freitag erschüttert über die jüngsten Entwicklungen geäußert und ihre Gedanken möglicherweise betroffenen Kindern gewidmet. In ihrem Statement, das Us Weekly vorliegt, bestätigte die Herzogin zudem, den Brief aus dem Jahr 2018 von der Polizei erhalten zu haben. "Darin wurden beunruhigende und verstörende Anschuldigungen gegen meinen Vater erhoben, und mir wurde versichert, dass diesen nachgegangen werde", erklärte sie. Zwischen Meghan und ihrem Vater herrscht seit 2018 Funkstille. Der Kontaktabbruch habe laut ihrer Stellungnahme vor allem dem Schutz ihrer beiden Kinder gedient: Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5), die sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz Harry (42) hat. Mehrere Medien berichteten außerdem, Meghan habe ihrem Vater 2025 selbst einen Brief geschrieben. Darin soll sie ihm mitgeteilt haben, dass sie sich nicht mehr bei ihm melden werde und ihre Kinder ihren Großvater angesichts der Vorwürfe nicht kennenlernen würden.

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ActionPress Thomas Markle Sr. im Januar 2020

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Thorpe/MEGA Thomas Markle Sr., Vater von Herzogin Meghan

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Getty Images Herzogin Meghan, 2025