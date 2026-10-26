So gesprächig war Herzogin Meghan bei Besuch in Nottingham

Herzogin Meghan (45) hat bei ihrem Besuch in Nottingham in der vergangenen Woche vor allem eines gemacht: geredet. Zusammen mit Prinz Harry (42) besuchte sie das Community Recording Studio im Stadtteil St Ann's – vor dem Gebäude warteten schon zahlreiche Fans auf die beiden. Meghan nahm einen bunten Blumenstrauß entgegen, unterhielt sich ausgiebig mit den Anwesenden und verteilte mehrere herzliche Umarmungen, berichtet Hello!. Da der Zeitplan des Paares allerdings eng getaktet war, versuchte Harry, seine Frau behutsam zum Weitergehen zu bewegen. Er legte ihr eine Hand auf den Rücken und zog sanft an ihrem Ärmel. Meghan ließ sich dadurch jedoch nicht aus der Ruhe bringen und nahm sich Zeit für weitere Umarmungen. Zum Abschied schickte sie der wartenden Menge noch einen Kuss.

Eine Begegnung dauerte besonders lange: Eine Frau schloss die Herzogin mehrere Sekunden lang fest in die Arme, unmittelbar danach wollten weitere Fans Meghan persönlich begrüßen. Ein Video des Besuchs in Nottingham zeigt, wie Harry seiner Frau wiederholt die Hand auf den Rücken oder die Schulter legte. Schließlich richtete er sich an die Umstehenden und erklärte: "Wir müssen los. Ich muss sie mitnehmen." Als ihm jemand aus der Menge "Du bist reizend" zurief, deutete der Royal auf die Person und erwiderte: "Du bist reizend." Im Netz sorgte die Szene für Erheiterung. Ein Fan interpretierte sie humorvoll als typisches Verhalten eines Ehemanns, der genau wisse, wie gern seine Frau plaudert und Kontakte knüpft. Andere Zuschauer merkten an, Meghan wolle die Menschen eben nicht einfach stehen lassen – weshalb Harry ihr beim Weitergehen helfe.

Mit dieser Situation ist das Paar innerhalb der Royal Family nicht allein. Auch Prinz William (44) muss seine Frau Prinzessin Kate (44) bei öffentlichen Rundgängen gelegentlich an die Zeit erinnern. Während eines Besuchs auf der Isle of Bute deutete er auf sein Handgelenk und scherzte in einem Video von Kings Guard Tours: "Du musst schneller werden, du musst noch bis ganz dort hinunterkommen, bevor du gehst." Dass ihre Gesprächigkeit in der Familie immer wieder Thema ist, gab Kate bereits in einem Interview zum 90. Geburtstag von Queen Elizabeth II. (†96) zu. "Ich glaube, Rundgänge sind eine echte Kunst; alle in der Familie ziehen mich damit auf, dass ich viel zu lange plaudere. Ich muss also wohl noch ein bisschen mehr lernen und mir ein paar weitere Tipps holen", erklärte sie damals. Am Weihnachtstag 2024 nahm sich die Prinzessin so viel Zeit für die wartenden Menschen, dass sie witzelte: "Ich scheine meine Familie verloren zu haben!"

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Getty Images Herzogin Meghan besucht das Community Recording Studio in Nottingham, Oktober 2026

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Getty Images Herzogin Meghan, Duchess of Sussex, und Prince Harry, Duke of Sussex, besuchen den Himmah Hub in Nottingham

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Getty Images Prinz William und Kate besuchen die Anchor Tavern Pub & Hub in Port Bannatyne auf der Isle of Bute