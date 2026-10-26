Kinohit mit Starcast: Darum geht es in "Der perfekte Urlaub"

Die Mallorca-Komödie "Der perfekte Urlaub" ist seit dem 22. Oktober 2026 in den deutschen Kinos zu sehen – und hat dort auf Anhieb für volle Säle gesorgt. Inklusive der Previews wurden bereits 535.000 Tickets verkauft. Die Fortsetzung von "Das perfekte Geheimnis" legt einen Traumstart hin und sichert sich direkt den ersten Platz der deutschen Kinocharts. Damit gelingt der Komödie zugleich der erfolgreichste Kinostart eines deutschen Films im Jahr 2026. Auch in Österreich lässt der Film die Konkurrenz hinter sich und landet auf Anhieb an der Spitze der Kinocharts. Möglich macht das unter anderem ein prominent besetztes Ensemble: Neben Elyas M'Barek (44) stehen Florian David Fitz (51), Karoline Herfurth (42), Jessica Schwarz (49) und Jella Haase (33) vor der Kamera. Verantwortlich für Drehbuch und Regie zeichnet Bora Dagtekin (47), produziert wurde der Film von Constantin Film.

Inhaltlich dreht sich alles um Leo, Pepe, Rocco und Simon. Nach den Ereignissen aus "Das perfekte Geheimnis" wollen die vier Männer bei einem gemeinsamen Urlaub auf Mallorca Abstand gewinnen und ihre Wunden lecken. Der Plan geht allerdings nicht auf: Auch Eva, Carlotta und deren beste Freundin Maus haben sich in derselben Villa einquartiert. Als die Finca in Flammen aufgeht, landet die komplette Gruppe schließlich in einem Clubhotel. Dort brechen alte Verletzungen und neue Enthüllungen auf. Leo versucht nach seiner SMS-Affäre, Carlottas Vertrauen zurückzugewinnen, während Eva auf Roccos Zweithandy stößt. Pepe wiederum hofft, nach seinem Coming-out mehr Unterstützung von seinen Freunden zu bekommen. Auch Simon kann die wachsenden Konflikte nicht mehr einfach mit seinem Charme überspielen. Besonders kompliziert wird es, als plötzlich seine Ex-Freundin Bianca auftaucht, verkörpert von Jella Haase.

"Der perfekte Urlaub" knüpft an die Geschichte von "Das perfekte Geheimnis" an und setzt sie sieben Jahre später fort. Der erste Teil entwickelte sich 2019 zum erfolgreichsten deutschen Kinofilm des Jahres und lockte insgesamt 5,3 Millionen Zuschauer in die Kinos. Auch in der Fortsetzung dreht sich bei der chaotischen Clique wieder alles um Freundschaft, Liebe und Vertrauen. Beim gemeinsamen Inselaufenthalt zeigt sich, welche Spuren das damalige Handy-Spiel hinterlassen hat und wie sehr es die Beziehungen der Freunde bis heute prägt. Neben den Problemen der Paare prägen auch familiäre und persönliche Konflikte die Handlung. So gerät Eva mit ihrer Teenagertochter Sophie aneinander, während Pepe nach seinem Coming-out noch immer nach seinem Platz innerhalb der Freundesgruppe sucht. Aus dem geplanten Erholungstrip wird so eine Reise, auf der sich die Gruppe mit den offenen Rechnungen der Vergangenheit auseinandersetzen muss.

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Constantin Film Distribution GmbH/Christian Rein Cast von "Der perfekte Urlaub"

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Constantin Film Distribution GmbH/ Gordon A. Timpen Cast von "Der perfekte Urlaub"

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Getty Images Florian David Fitz, Karoline Herfurth und Elyas M'Barek bei der Köln-Premiere von "Der Perfekte Urlaub"