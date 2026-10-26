Whigfield nach Brustkrebs wegen Spätfolgen erneut operiert

Whigfield (56) meldet sich bei ihren Fans aus dem Krankenhaus. Mit einem Beitrag auf Instagram erklärt sie, dass sie sich einer Operation unterzogen hat. Sie schreibt: "Letzten Mittwoch wurde eine zweite Operation durchgeführt, um Schmerzen in meinem Brustkorb zu beheben, die durch Narbengewebe aus Brustkrebsoperationen und Strahlentherapie vor Jahren verursacht wurden. Mir wurde Bettruhe auferlegt, damit ich schnell wieder gesund werden kann!" Eine lange Auszeit plant sie offenbar dennoch nicht: Erst am 17. Oktober stand Whigfield bei der "90s Super Show" in Erfurt auf der Bühne. Schon Anfang November soll sie dort wieder auftreten.

Trotz des Eingriffs behält die Musikerin ihren Sinn für Humor. Zusätzlich schreibt sie nämlich zu dem Foto von sich: "Gefällt euch mein Hut?" und meint damit das Haarnetz, das Patienten vor der OP aufgesetzt wird. Weiterhin schreibt sie: "Wenn ihr irgendwelche Vorschläge für wirklich tolle Serien habt, ich bin auf der Suche!" Das Foto zeigt Whigfield mit dem Haarnetz und in einem OP-Hemd. Sie lächelt verschmitzt und hält ein Peace-Zeichen hoch. Mit ihrem Song "Saturday Night" schaffte sie 1994 den internationalen Durchbruch. Die Nummer kletterte unter anderem in Deutschland auf Platz eins der Charts.

Die Brustkrebsbehandlung der Musikerin liegt schon mehr als zehn Jahre zurück. Im Jahr 2014 musste Whigfield mehrere Operationen und eine Strahlenbehandlung über sich ergehen lassen, um den Krebs zu besiegen. 2024 blickte sie auf Instagram offen auf die Zeit der Diagnose zurück: "In einem Moment habe ich mein bestes Leben gelebt und in London neue Musik gemacht, im nächsten steckte ich in einer Blase der Taubheit fest." Die Therapie raubte ihr viel Kraft, und sie verbrachte viel Zeit im Krankenhaus, wo sie die anderen Patienten näher kennenlernte. Ihre eigene Erkrankung nahm die Musikerin zum Anlass, Frauen immer wieder dazu aufzurufen, regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen.

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Instagram / whigfield Whigfield meldet sich aus dem Krankenhaus, Oktober 2026

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Wie findet ihr es, dass Whigfield sich trotz ihrer OP ihren Humor bewahrt? Richtig stark – ihr verschmitztes Peace-Zeichen macht direkt Mut. Ich finde, sie sollte sich jetzt vor allem ganz in Ruhe erholen. Ergebnis anzeigen