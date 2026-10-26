Julian Claßen kann die Geburt seines Kindes kaum abwarten

Julian Claßen (33) blickt einem ganz besonderen Ereignis entgegen: Gemeinsam mit seiner Partnerin Palina erwartet der Social-Media-Star Nachwuchs. In einer Instagram-Story gab er seiner Community nun einen ehrlichen Einblick in seine Gefühlswelt kurz vor dem großen Moment. "Ich freue mich einfach so krass auf die Geburt und darauf, unser Baby endlich in den Armen zu halten", schrieb der werdende Vater. Neben der Vorfreude empfindet er jedoch auch eine gehörige Portion Ehrfurcht. "Gleichzeitig habe ich aber auch echt großen Respekt vor allem, was da auf uns zukommt", räumte Julian in dem Beitrag ein. Vor der Ankunft des Kindes möchte der Unternehmer offenbar nichts dem Zufall überlassen und möglichst alles vorbereiten. Das gestaltet sich momentan allerdings schwierig – seiner Schilderung zufolge kommen ständig neue Aufgaben hinzu.

Wie sehr ihn dieser Anspruch umtreibt, verdeutlichte Julian ebenfalls in seiner Story. "Irgendwie habe ich gerade total das Bedürfnis, dass vorher einfach alles perfekt ist", erklärte er. Im Alltag laufe es jedoch anders: "Aber wie das Leben manchmal so spielt, kommen gerade immer wieder neue Challenges und Herausforderungen dazu. Kaum denkt man, man hat eine Sache geschafft, kommt schon die nächste um die Ecke." Dazu teilte er ein passendes Foto: Der Kölner liegt darauf mit dem Kopf auf einer spiegelnden Tischplatte und hält seinen Daumen nach oben. Palina ist im Hintergrund nur teilweise und unscharf zu sehen. Für die Zeit bis zur Geburt hat Julian einen eindeutigen Wunsch. "Ich hoffe einfach, dass die letzten Wochen noch ein bisschen ruhiger verlaufen", schrieb er auf der Plattform.

Besonders gefühlvoll äußerte sich der Influencer über seine Partnerin. "Umso dankbarer bin ich, so eine tolle Frau wie Palina an meiner Seite zu haben, die diese Schwangerschaft einfach unglaublich toll meistert", schwärmte Julian in der Instagram-Story. Außerdem verlinkte er das Profil seiner Freundin und ergänzte ein rotes Herz hinter ihrem Namen. Mit dem Familienleben ist er bereits vertraut: Julian hat schon zwei Kinder. Mit Palina erwartet er nun das gemeinsame Baby – und damit beginnt für den Social-Media-Star ein neues Kapitel.

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Imago Julian Claßen bei der TKMaxx Eröffnung im Supercandy Pop Up Museum in Köln

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Instagram / julienco_ Social-Media-Star Julian Claßen und Freundin Palina, Dezember 2025

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palinaclassen_ Palina und Julian Claßen im Oktober 2026