Melina Hoch zeigt ihren After-Baby-Body und macht Mut

Melina Hoch (30) gibt einen ehrlichen Einblick in ihren Körper wenige Monate nach der Geburt. Dazu veröffentlicht der Realitystar ein Foto von sich in ihrer Instagram-Story. Auslöser für den Beitrag ist die Frage einer Followerin, wie Melina es geschafft habe, so gut abzunehmen. Die Userin sei selbst seit drei Monaten Mutter, habe bei sich bisher jedoch keine Veränderung bemerkt. Melina erklärt daraufhin, dass auch ihre Aufnahme etwa drei bis vier Monate nach der Entbindung entstanden sei. Damals habe ihr Körper noch längst nicht wieder so ausgesehen wie vor der Schwangerschaft. Mit ihrer Offenheit möchte sie anderen frischgebackenen Müttern den Druck nehmen. Ihre klare Botschaft lautet: "Bitte stresst euch nicht!! Drei Monate ist gar nichts."

Melina erinnert daran, dass ein Körper nach der Geburt vor allem eines verdient: Zeit. Schließlich hat er gerade einen Menschen erschaffen. Der Wunsch, möglichst schnell wieder so auszusehen wie vor der Schwangerschaft, sei zwar verständlich, sollte aber nicht zu zusätzlichem Druck führen. Statt einen bestimmten Ernährungsplan, eine Diät oder ein festes Trainingsprogramm als Erfolgsrezept zu präsentieren, setzt die Reality-TV-Bekanntheit auf Geduld. In ihrer Story richtet sie einen liebevollen Appell an andere Mütter: "Ich weiß, man möchte so oft seinen alten Körper wieder haben, aber Ehm, du hast gerade einen Menschen erschaffen??? Chill, Maus. Gib dir und deinem Körper Zeit und bitte vergleicht euch nicht mit anderen!! Auch wenn es manchmal schwerfällt." Melina macht damit deutlich, dass jeder Körper seinen eigenen Rhythmus hat. Gerade in der Zeit nach einer Schwangerschaft seien Vergleiche mit anderen Frauen wenig hilfreich – auch wenn es nicht immer leicht sei, sie zu vermeiden.

Melina und Max Bornmann (30) wurden Anfang 2026 zum ersten Mal Eltern. Wie sehr sich ihr Körper durch die Schwangerschaft verändert hat, zeigte die Reality-TV-Bekanntheit ihren Followern bereits rund sechs Wochen nach der Geburt. In ihrer Instagram-Fragerunde spricht sie nun außerdem über eine andere Herausforderung im Mama-Alltag: die vorübergehende Betreuung ihres Sohnes während eines Events. Der Kleine, den Melina liebevoll "Schnips" nennt, blieb mit seiner Oma in einem Hotel direkt nebenan. So konnte die frischgebackene Mutter jederzeit zum Stillen oder bei Bedarf für ihn da sein. Trotzdem habe sie sich dauernd erkundigt, ob alles in Ordnung sei. Damit sich die Familie an die ungewohnte Situation gewöhnen konnte, war die Oma sogar schon einen Tag früher angereist. So konnten sie die Betreuung vorab ausprobieren. Anderen Müttern, denen eine zeitweise Trennung ebenfalls Sorgen bereitet, gibt Melina deshalb einen praktischen Tipp mit: "Probier es vorher aus."

Anzeige Anzeige

Instagram / melina.hoch Melina Hoch, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / melina.hoch Melina Hoch etwa drei Monate nach der Geburt ihres Sohnes

Anzeige Anzeige

Instagram / melina.hoch Melina Hoch, Februar 2026