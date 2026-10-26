Ex-Assistentin beschreibt Russell Brands "sexuellen Appetit"

Im Strafprozess gegen Russell Brand (51) ist am Londoner Southwark Crown Court die schriftliche Aussage seiner früheren persönlichen Assistentin verlesen worden. Wie Deadline berichtet, arbeitete die Frau in den Nullerjahren für den Comedian und schilderte den damaligen gemeinsamen Alltag als äußerst kurios und belastend. Russell habe einen "wahnsinnigen sexuellen Appetit" gehabt und ständig Frauen in seine Wohnung oder in seine Garderobe eingeladen. Besonders in Erinnerung geblieben ist der Zeugin dabei offenbar die Stimmung des Entertainers nach diesen Begegnungen. "Er wirkte nach dem Sex nie glücklich, eher deprimiert", heißt es in ihrer Aussage. Die Schilderungen der ehemaligen Mitarbeiterin gehören zu den letzten Beweismitteln der Anklage im Verfahren, das bereits in der dritten Woche läuft.

Nach eigenen Angaben verbrachte die Ex-Assistentin viel Zeit in Russells Wohnung und fühlte sich durch den Umgang mit ihm irgendwann emotional völlig erschöpft. Er sei häufig in Unterwäsche ohne Oberteil herumgelaufen und habe die Frauen, die ihn besuchten, oft kaum gekannt. Einmal wurde sie angewiesen, weder die Mutter des Schauspielers noch seine damalige Freundin in seine Garderobe zu lassen, weil er dort Geschlechtsverkehr hatte. Sie selbst habe er einmal scherzhaft gefragt: "Darf ich jetzt Sex haben gehen?" Zugleich stellte die Zeugin ausdrücklich klar: "Ich habe Russell Brand nie dabei beobachtet, wie er etwas Rechtswidriges tat, und mir hat auch niemand etwas Derartiges anvertraut." Sein Verhalten sei für sie aber dennoch "auf einem anderen Level" gewesen.

Auf Grundlage der Aussagen von sechs Frauen werden Russell drei Vergewaltigungen, drei sexuelle Übergriffe sowie ein weiterer unsittlicher Übergriff vorgeworfen. Der Schauspieler bestreitet sämtliche Vorwürfe und plädiert auf nicht schuldig. Nach Abschluss der Beweisführung soll seine Verteidigung beginnen. Der 51-Jährige wird dabei voraussichtlich selbst aussagen. Eine der anonymisierten Frauen wirft ihm vor, sie 2009 in seinem Haus im Londoner Stadtteil Hampstead gegen ihren Willen vergewaltigt zu haben. Ihre bereits aufgezeichnete Polizeibefragung wurde den Geschworenen wenige Tage zuvor vorgespielt.

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Getty Images Russell Brand, Comedian

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Imago Russell Brand vor seinem Gerichtstermin in London, Februar 2026

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