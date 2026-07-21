Schon 18 Jahre: So hat sich "Young Sheldon"-Iain entwickelt

Iain Armitage (18), der als altkluges Mini-Physikgenie in der Sitcom Young Sheldon weltberühmt wurde, feierte am 16. Juli 2026 seinen 18. Geburtstag. Bereits als Kind übernahm er die Hauptrolle im beliebten The Big Bang Theory-Prequel und stand ab 2017 fast seine gesamte Kindheit vor der Kamera. Trotz des frühen Ruhms blickt der Schauspieler mit großer Dankbarkeit auf diese prägende Zeit zurück. Im Interview mit People erklärte Iain, dass sich die Dreharbeiten für ihn nie wie ein Job angefühlt hätten. Stattdessen habe er jeden Tag am Set genossen und die Jahre als eine außergewöhnliche Erfahrung erlebt. Seine Zeit bei "Young Sheldon" werde für ihn deshalb immer einen ganz besonderen Platz im Herzen behalten.

Die Weichen für seine Hollywood-Karriere stellte Iain bereits in ganz jungen Jahren – und zwar im Zuschauerraum. Bevor er selbst vor der Kamera stand, erlangte er als jüngster Theaterkritiker im Netz Kultstatus. Das bescherte dem Mini-Reporter schon 2016 Einladungen zu den Tony Awards, wo er Broadway-Legenden wie Glenn Close (79) interviewte. Kurz darauf klopfte das Fernsehen an: Nach einem Gastspiel bei Law & Order ergatterte er die Rolle des Ziggy in der hochkarätigen HBO-Serie "Big Little Lies" an der Seite von Shailene Woodley (34). Sie war es auch, die ihm vor dem Dreh versprach, Schauspielerei sei wie "Spielen" – ein Rat, der ihn bis heute prägt. Von 2017 bis zum Serienfinale 2024 verkörperte er schließlich in sieben Staffeln bravourös das junge Genie Sheldon Cooper. Dass Iain trotz des frühen Ruhms bodenständig blieb, bewies er unter anderem 2023, als er während der großen Hollywood-Streiks solidarisch mit seinen Kollegen in New York auf die Straße ging.

Wenn er nicht gerade am Set steht, zieht es den frischgebackenen 18-Jährigen am liebsten hoch hinaus – und das im wörtlichen Sinne. Iain hat eine große Leidenschaft für die Luftfahrt und besitzt bereits einen Schülerpilotenschein. Seinen ersten Alleinflug im Sommer 2024 feierte er im Netz als "einen der besten Tage" seines Lebens, und zu seinem 16. Geburtstag nahm er sogar seine Großmutter mit auf einen Rundflug. Neben der Fliegerei schlägt sein Herz weiterhin für die Kunst: 2025 lobbyierte er im US-Kongress für die Förderung von Kulturprojekten. Seine Freizeit verbringt er am liebsten in den Theatersälen von New York – dort traf er kürzlich bei einer Broadway-Show auch sein erwachsenes Sheldon-Pendant Jim Parsons (53) wieder.

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Imago Iain Armitage in Washington, D.C., April 2026

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Getty Images Jim Parsons und Iain Armitage bei den Emmy Awards 2017

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Getty Images Iain Armitage und Jim Parsons bei der TCA Summer Press Tour 2017

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