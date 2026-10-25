Iain Armitage war froh über das Ende von "Young Sheldon"

Als Young Sheldon 2024 nach sieben Staffeln sein Ende fand, trauerten viele Fans und Castmitglieder – Iain Armitage (18) aber eher nicht. In Jessica Radloffs Buch "Young Sheldon: The (Juicier-Than-Meemaw's-Brisket) Inside Story of the Hit Comedy" gibt der Hauptdarsteller zu, dass er von allen Beteiligten wohl am glücklichsten über den Abschluss der Erfolgsserie war. Zwar vermisse er bis heute das Team und die Arbeit am vertrauten Set, doch der damals jugendliche Schauspieler wollte persönlich und künstlerisch weiterziehen. Mehr Zeit in Virginia verbringen, reisen und offen für neue Filmprojekte sein – das stand für Iain ganz oben auf der Liste.

Besonders zu schaffen machte Iain die Abschiedsstimmung, die am Set über einen längeren Zeitraum herrschte. "Es war schwer, nervig und seltsam", erinnert er sich an den dauerhaften Zustand der Trauer. In dieser Schwere wollte er nicht für immer verharren. Dass er das Ende so gelassen nahm, führt Iain auch auf seine Mutter Lee Armitage zurück. Sie habe ihm früh beigebracht, dass nichts Gutes ewig halte, dass sich alles verändere – und dass Wandel etwas Positives sei. Entsprechend kam das Serienfinale für ihn zum richtigen Zeitpunkt. "Ich würde es hassen, in einer Serie den 23-jährigen Sheldon zu spielen. Das wäre furchtbar. Das würde ich nicht wollen. Es war also der perfekte Zeitpunkt, sie zu beenden", erklärt er im Buch.

Anders als einige seiner Kollegen sei er nach dem letzten Drehtag nicht nach Hause gegangen, um den ganzen Tag zu weinen. Eine nostalgische Traurigkeit spüre er rückblickend aber trotzdem. Lance Barber, der Sheldons Vater George verkörperte, bestätigt, dass Iain bereit für neue künstlerische und persönliche Erfahrungen gewesen sei. Zeitweise habe er sogar Schuldgefühle gehabt, weil ihn das Aus weniger enttäuschte als den Rest des Casts. Auch inhaltlich war die siebte Staffel als natürlicher Schlusspunkt angelegt: Sheldon verließ seine Familie, um aufs College zu gehen, während sein Vater George starb. In das Spin-off "Georgie & Mandy's First Marriage" ist Iain bislang nicht zurückgekehrt.

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Getty Images Iain Armitage, Schauspieler

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Getty Images Iain Armitage und Jim Parsons bei der TCA Summer Press Tour 2017

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Imago Iain Armitage in Washington, D.C., April 2026