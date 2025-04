"Young Sheldon"-Star Iain Armitage trauert um seinen Opa

Iain Armitage (16), bekannt aus der Serie Young Sheldon, muss einen schweren Verlust durchmachen. Über Instagram verkündete der 16-jährige Schauspieler, dass sein geliebter Großvater verstorben ist. "Es bricht mir das Herz, euch mitzuteilen, dass mein großartiger Großvater am Sonntag gestorben ist. Er war mein Held und ich habe ihn verehrt", schrieb er. Dazu teilte der Schauspieler einige Bilder, die seinen Opa im Laufe seines Lebens zeigen. Auf einigen grinst Iain mit ihm zusammen in die Kamera: "Ich bin unendlich stolz, sein Enkel zu sein, und ich bin froh, dass er das wusste. Ich vermisse schon jetzt deine schrecklichen Witze und werde dich für immer vermissen und lieben, Dad A."

In seinem Post erinnerte Iain an das beeindruckende Leben seines Großvaters, der als Vater von acht Kindern und Großvater von 13 Enkeln ein erfülltes Leben führte. Zudem erzählte er von einer bemerkenswerten Leistung: Richard rettete bei der Evakuierung Südvietnams im Jahr 1973 über 30.000 Menschen das Leben. Der Serienstar fügte hinzu, dass sein Großvater ein begeisterter Basketballfan war, dass er die US Naval Academy liebte und – überraschenderweise – auch ein großer Fan von Taylor Swift (35) war. "Ich glaube, er wusste über alles Bescheid", so der Schauspieler über sein Vorbild.

Iain, der seit seiner Kindheit als Darsteller des jungen Sheldon Cooper in der beliebten The Big Bang Theory-Prequel-Serie bekannt ist, ist durch seine charmante Art einem Millionenpublikum ans Herz gewachsen. Privat pflegt der Schauspieler eine enge Beziehung zu seiner Familie, die ihn während seiner Karriere stets unterstützt hat. Seit dem Drehschluss der letzten Staffel von "Young Sheldon" im vergangenen Jahr ist es ruhiger um den aus Georgia stammenden Teenager geworden, der sich inzwischen auch anderen Projekten widmet. Zuletzt begeisterte er seine Fans mit Fotos aus Südafrika, wo er mit farbenfrohem Gesichtsschmuck vor der beeindruckenden Kulisse des Tafelbergs posierte.

Richard L. und Iain Armitage

Iain Armitage, Schauspieler