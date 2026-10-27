Seitenhieb gegen Ex: Wurde Halle Berrys Account gehackt?

Halle Berry (60) ist aktuell in einen heftigen Streit mit ihrem Ex-Mann Olivier Martinez (60) verwickelt. Nun sorgt eine Instagram-Story auf Halles Account für extra Wirbel. Dort hatte sie einen Beitrag repostet, in dem es hieß: "Wenn Kinder ihre Mutter respektlos behandeln, liegt die Ursache oft in ihrer Beziehung zum Vater." Angesichts des aktuellen Gerichtsstreits des früheren Paares um den gemeinsamen 13-jährigen Sohn Maceo sorgten diese Worte umgehend für Aufsehen. Doch nun zeichnet sich offenbar eine andere Erklärung ab. Personen, die der Schauspielerin nahestehen, meinten gegenüber TMZ, dass Halle den Beitrag nicht selbst repostet habe. Angeblich sei sie Opfer eines Hacker-Angriffs geworden. Kurz darauf war der Beitrag wieder verschwunden.

Hintergrund der Spannungen zwischen Halle und Olivier sind schwerwiegende Vorwürfe gegen die Schauspielerin. Olivier behauptete, Halle habe Maceo während eines Streits gewürgt, als der Teenager gerade ein Virtual-Reality-Videospiel spielte. Halle weist diese Darstellung entschieden zurück und verweist darauf, dass sie und ihr Sohn lediglich herumgealbert hätten. Halle wirft im Gegenzug Olivier vor, das Verhältnis zwischen ihr und Maceo gezielt untergraben zu wollen. Vor Gericht hat Maceo laut People über drei Stunden hinweg ausgesagt – allerdings ließ die zuständige Richterin den Saal räumen, sodass nicht bekannt ist, was er gesagt hat.

Olivier und Halle haben sich 2010 kennengelernt, nur drei Jahre später heirateten sie und begrüßten kurz darauf ihren Sohn Maceo. 2015 gaben die Schauspieler ihre Trennung bekannt, ihre Scheidung wurde später abgeschlossen. Der aktuelle Konflikt um das Sorgerecht für ihren Sohn beschäftigt das frühere Paar spätestens seit dem 19. Oktober erneut intensiv vor Gericht. Unterdessen hat Olivier eine einstweilige Verfügung gegen Halle erwirkt und übernimmt somit die hauptsächliche Betreuung von Maceo. Während des gerichtlichen Verfahrens ist der Kontakt zwischen Halle und ihrem Sohn deswegen eingeschränkt.

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Getty Images Halle Berry bei der Premiere von Amazon MGM Studios' "Crime 101", 2026

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Getty Images Halle Berry und Olivier Martinez

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Getty Images Halle Berry bei der SiriusXM Front Row Series zu "Crime 101" im SiriusXM Studio