Im Garten: Sharon Osbourne besucht Ozzys Grab jeden Tag

Sharon Osbourne (74) besucht jeden Tag die letzte Ruhestätte ihres geliebten Ehemanns Ozzy Osbourne (†76). Dafür muss die TV-Bekanntheit das gemeinsame Anwesen in Großbritannien nicht einmal verlassen: Das Grab des Black-Sabbath-Sängers liegt im eigenen Garten und ist sogar vom Haus aus zu sehen. Auf die Frage, ob sie oft dorthin gehe, antwortete Sharon gegenüber BBC: "Natürlich, jeden Tag. Ich kann ihn von meinem Fenster aus sehen." So bleibt der Musiker seiner Witwe auch zu Hause ganz nah.

Eine andere Lösung sei für sie von Anfang an nicht infrage gekommen, betonte Sharon im Gespräch mit BBC: "Es kam überhaupt nicht infrage, Ozzy auf einem öffentlichen Friedhof beizusetzen." Sie habe bei anderen Prominenten beobachtet, dass an frei zugänglichen Gräbern durch die vielen Besucher keine Ruhe einkehre. Genau das wollte sie für ihren Mann verhindern. Dass der Verlust sie dauerhaft begleitet, machte die Musikmanagerin ebenfalls deutlich. "Du hast die Liebe deines Lebens verloren, also wachst du nicht einfach auf und sagst: 'Jetzt geht es mir gut. Ich bin geheilt.' Darüber kommt man nie hinweg", erklärte sie.

Die letzte Ruhestätte entsprach auch Ozzys eigenem Wunsch. Wie Ozzy Jahre vor seinem Tod verriet, hatte er schon damals eine genaue Vorstellung von seinem Grab: "Verbrennt mich bloß nicht, was auch immer ihr tut. Ich möchte in die Erde gelegt werden, in einem schönen Garten irgendwo, mit einem Baum über meinem Kopf. Am liebsten einem Zierapfelbaum."

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Getty Images Sharon und Ozzy Osbourne im Jahr 2015

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Getty Images Ozzy Osbourne und Sharon Osbourne im Februar 2015

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Getty Images Sharon und Ozzy Osbourne in Beverly Hills, 2015