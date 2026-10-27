Jon Batiste teilt Klinikfotos mit kranker Ehefrau Suleika

Jon Batiste (39) und seine Frau Suleika Jaouad geben einen Einblick in eine schwierige Zeit: Schon seit einigen Jahren kämpft Suleika gegen Leukämie an. Im Zuge dessen unterzog sich die Autorin einer erneuten Knochenmarktransplantation – der dritten bereits. Auf einem Foto, das Jon auf Instagram teilt, posieren die beiden für ein Selfie. Suleika lächelt etwas müde in die Kamera, während sie ihren Kopf auf der Schulter ihres Mannes ablegt. Jon trägt eine medizinische Maske. Zum Beitrag schreibt Jon: "Bei den Kids ist alles gut. Und sie sind immer noch total ineinander verliebt."

Unter dem Klinikupdate sammelten sich innerhalb kurzer Zeit Hunderte aufmunternde Nachrichten von Fans – und auch prominente Freunde meldeten sich zu Wort. Sofia Carson kommentierte: "Mein Herz ist genau dort bei euch beiden." Sharon Stone (68) hinterließ die Worte: "Ich sende euch dicke Umarmungen." Maria Shriver (70) bezeichnete den Post als "so wunderschön" und fügte hinzu, sie sende "Liebe und Kraft". Viola Davis (61) schreibt: "Ihr habt mein Herz, meine Arme und meine Gebete!" Bereits Ende September hatte Suleika angekündigt, dass eine weitere Transplantation ansteht.

Wie Suleika beschrieb, schlugen die bisherigen Behandlungen demnach nicht mehr ausreichend an. "Um es so deutlich zu sagen, wie ich kann: Die Behandlungen, die die Leukämie in Schach gehalten haben, wirken nicht mehr. Ich wusste, dass eine weitere Knochenmarktransplantation in meiner Zukunft liegen könnte. Ich hatte gehofft, die Zukunft hätte es weniger eilig", erklärte sie damals auf Instagram. Bereits 2010 erhielt Suleika ihre erste Diagnose. 2021 und 2024 kehrte die Krankheit wieder zurück. Vor dem Eingriff sprach sie offen über ihre Angst, betonte aber zugleich, wie viel Hoffnung und Rückhalt sie habe.

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Instagram / jonbatiste Suleika Jaouad und Jon Batiste, Oktober 2026

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Getty Images Suleika Jaouad und Jon Batiste bei der Met Gala 2026 in New York

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Getty Images Jon Batiste und Suleika Jaouad, 2024

Wie findet ihr es, dass Jon und Suleika diesen Moment aus der Klinik öffentlich teilen? Berührend – solche Einblicke können auch anderen Mut machen. So einen verletzlichen Moment würde ich lieber nicht öffentlich sehen. Ergebnis anzeigen