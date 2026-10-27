Cathy Hummels trägt Schmuck aus Ehe mit Ex Mats noch heute

Cathy Hummels (38) erlaubt sich einen kleinen Scherz auf die Kosten ihres Ex-Ehemannes. Auf Instagram teilt sie ein Video, in dem sie verschmitzt in die Kamera grinst und sich von ihrem Stylingteam eine Diamantenkette umlegen lässt. "Meine Ehe ist vergangen. Aber die Kette, die ich gleich anlege, die hab ich mal zum Hochzeitstag geschenkt bekommen. Diamanten bleiben für immer", meint sie lächelnd. Unter das Video schreibt sie außerdem: "Das Video ist natürlich mit einem Augenzwinkern zu betrachten. Es ist aber auch mein Lebensmotto: Egal, wie traurig ich bin oder wie Situationen verlaufen, ich versuche, aus jedem Ereignis immer das Beste zu machen."

Der Anlass für die Wahl des Schmucks ist ihr Auftritt bei der Verleihung des Blauen Panthers. Passend zur Veranstaltung entschied sich Cathy für Panther-Schmuck – Kette und Ohrringe zeigt sie lächelnd in die Linse. Sie schwärmt in der Caption: "In guten wie in schlechten Zeiten... die Diamanten bleiben. [...] Manchmal ist es eben auch einfach so ein kleiner Moment, in dem ich den Schmuck, den ich damals zum Hochzeitstag geschenkt bekommen habe, zum Blauen Panther trage." Außerdem zitiert sie eine berühmte Ikone: "Marilyn Monroe hat auch gesagt: Diamanten sind die besten Freunde eines Mädchens."

Die Ehe von Cathy und Mats Hummels (37) ist schon seit vielen Jahren vorüber. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn, der auf den Namen Ludwig hört. Im September 2025 stellte sie klar, dass sie seit der Scheidung offiziell Single ist. Damals sprach Cathy auch offen darüber, wie sehr sie das Ende der Beziehung mitgenommen hatte. Die Trennung habe ihr das Herz gebrochen, außerdem kämpfe sie seitdem mit Vertrauensproblemen. Die einzelnen Details zu ihrem Liebesleben hält Cathy deswegen aus dem Rampenlicht fern.

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Imago Cathy Hummels, August 2026

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Imago Cathy Hummels mit Sohn Ludwig bei der Premiere von "Minions & Monster" im Mathäser Filmpalast, München, 28.06.2026

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Getty Images Mats und Cathy Hummels, April 2016