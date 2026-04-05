Josh Brolin verkündet die Verlobung seines Sohns Trevor

Josh Brolin (58) hat die Verlobung seines ältesten Sohnes Trevor Brolin mit Kristin Wood-Hegner bekanntgegeben. Der Schauspieler teilte die freudigen Nachrichten am 3. April auf Instagram, wo er ein lächelndes Selfie des Paares postete. Auf dem Foto, das mit dem Song "My Girl" von The Temptations unterlegt war, positionierte Kristin ihre linke Hand auf Trevors Brust und zeigte dabei stolz ihren außergewöhnlichen Verlobungsring. "Dich im vollen Erwachsenenalter zu sehen, bringt mich zum Innehalten, besonders wenn Momente wie diese passieren: massive emotionale Meilensteine", schrieb Josh zu dem Beitrag und ergänzte: "Ich bin so glücklich für euch beide. Herzlichen Glückwunsch zur Verlobung." Auch Joshs Ehefrau Kathryn Boyd Brolin kommentierte den Beitrag mit mehreren Herzchen.

Die beiden Verlobten führen ein zurückgezogenes Leben in Albuquerque, New Mexico, und halten ihre Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Beide verfügen über private Instagram-Accounts. Trevor, der mittlerweile 37 Jahre alt ist, arbeitet bei Revel, einer Unterhaltungsagentur in Albuquerque, die Musikveranstaltungsorte, Restaurants und Bars betreibt. Kristin ist als Direktorin für Förderungsverwaltung bei der New Mexico Coalition of Sexual Assault Programs tätig, wo sie laut ihrem LinkedIn-Profil staatliche und bundesstaatliche Mittel verwaltet, um sexuelle Gewalt und Kindesmissbrauch im gesamten Bundesstaat zu bekämpfen.

Josh hat insgesamt vier Kinder. Aus seiner Ehe mit Alice Adair stammen Sohn Trevor und seine 31-jährige Tochter Eden, während er mit seiner jetzigen Frau Kathryn die beiden Töchter Westlyn, 7, und Chapel, 5, hat. In der Vergangenheit hat der Schauspieler immer wieder von seinem erstgeborenen Sohn geschwärmt. In einem Geburtstagspost im Juni 2024 erklärte Josh auf Instagram, dass sich sein Leben zum Besseren verändert habe, als Trevor geboren wurde. "Du wirst immer der Beginn dessen sein, was ich als den wahren Start in mein Leben betrachte", schrieb er damals. Zwei Jahre zuvor hatte er seinen Respekt für Trevor zum Ausdruck gebracht und erklärt: "Dein Vater zu sein, Mann, ist der größte Lotteriegewinn, den ich je gewinnen könnte."

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Getty Images Josh Brolin, Hollywoodstar

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Instagram / joshbrolin Trevor Brolin und seine Verlobte

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Getty Images Josh Brolin mit seiner Frau Kathryn Boyd Brolin bei der 94. Oscar-Verleihung

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