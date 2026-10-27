Spontane Hilfe an der Ampel: Lana Del Rey filmt Geldspende

Eine unerwartete Begegnung an einer roten Ampel machte Lana Del Rey (41) am Sonntag zur spontanen Helferin, sorgt im Netz nun jedoch für kontroverse Diskussionen über die Grenzen von Social-Media-Content. Ursprünglich griff die Sängerin im Auto nur deshalb zur Smartphone-Kamera, weil im Radio der Titel "Rubberband" von Tate McRae (23) lief. Da im Songtext ausgerechnet die Highland Avenue besungen wird und sich Lana in exakt diesem Moment auf genau jener Straße in Los Angeles befand, wollte sie diesen Moment für ihre Community festhalten. Während die Aufnahme bereits lief, trat jedoch plötzlich eine unbekannte Frau an ihr Fenster, die mit einem Schild um Spenden für ihre Flucht vor einer gewalttätigen Beziehung bat. Lana griff daraufhin nach ihrer Geldbörse und reichte der Hilfesuchenden eine 100-Dollar-Note. Dass die Musikerin die Kamera dafür allerdings extra auf ihr Portemonnaie richtete, um den Geldschein aus nächster Nähe abzufilmen, bringt ihr im Nachhinein den Vorwurf der Selbstdarstellung ein.

Unter anderem auf X bemängeln Kritiker, dass der gut gemeinte Akt durch die bewusste Zurschaustellung der Spende und das Veröffentlichen einer fremden Notlage einen unangenehm inszenierten Beigeschmack bekommt. Auf der anderen Seite lässt sich der Sängerin kaum eine böse Absicht unterstellen, da die Videokamera nachweislich schon vor der Zufallsbegegnung lief. Die Betroffene bedankte sich jedenfalls mehrfach für die direkte finanzielle Unterstützung und wünschte Lana Gottes Segen. Während die Musikerin der Passantin noch den Rat mit auf den Weg gab, vorsichtig zu sein und Abstand zu halten, blieb nach dem Post im Netz ein typisches PR-Dilemma zurück. Fans fragen sich: Wo endet echte Herzensgüte und wo beginnt performatives Gutmenschentum?

Die im Raum stehende Debatte gewinnt auch durch Lanas künstlerische Vergangenheit an Brisanz, da der Sängerin in früheren Jahren von Kritikern oft vorgeworfen wurde, toxische Beziehungsmuster und Übergriffe in Werken wie "Ultraviolence" zu romantisieren. Diesen Vorwürfen widersprach die Musikerin allerdings schon vor geraumer Zeit energisch. Sie stellte klar, dass sie in ihren Songs lediglich eigene passive Rollenmuster sowie die schmerzhafte Realität emotionaler Missbrauchserfahrungen aufarbeite, anstatt Gewalt zu verherrlichen. Dass sie nun an einer roten Ampel einer Frau auf der Flucht vor Partnerschaftsgewalt begegnete und sofort half, schließt gewissermaßen einen Kreis zu ihrer eigenen Geschichte. Privat hat Lana nach turbulenten Zeiten ihr Glück gefunden: Seit 2024 ist sie glücklich mit dem Alligator-Tourguide Jeremy Dufrene verheiratet.

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Getty Images Sängerin Lana del Rey im Juni 2025 in Cardiff

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Instagram / honeymoon Lana Del Rey, Sängerin

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Instagram / jeremy.dufrene Jeremy Dufrene und seine Frau Lana Del Rey