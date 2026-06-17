Uma Thurman trauert um ihren verstorbenen Vater Robert (84)

Für Uma Thurman (56) und ihre Familie gibt es traurige Neuigkeiten: Ihr Vater Robert Thurman ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Der renommierte Gelehrte des tibetischen Buddhismus verstarb am 16. Juni in Woodstock, New York. Tibet House US, das Kulturzentrum in Manhattan, das er mitgegründet hatte, verkündete seinen Tod auf Instagram: "Wir sind zutiefst traurig, mitteilen zu müssen, dass Robert Thurman, prominenter amerikanischer Buddhismuswissenschaftler, Mitgründer von Tibet House US, Autor und Übersetzer, dessen Lehren unzählige Leben geprägt haben, am Dienstagmorgen, dem 16. Juni, in Woodstock, New York, verstorben ist." Am Ende des Beitrags hieß es: "Die Familie Thurman bittet zu diesem Zeitpunkt um Privatsphäre."

In dem Instagram-Post war zudem das bekannte tibetisch-buddhistische Mantra "Om Mani Padme Hum" zu lesen. Viele Menschen, die Robert kannten und seine Arbeit schätzten, kondolierten in den Kommentaren. Meditationslehrer Ben Decker etwa schrieb: "Ein Gigant hat die Bühne verlassen. Robert Thurman hat eine Brücke zwischen der Weisheit Tibets und der modernen Welt gebaut, ohne Tiefe, Strenge, Humor oder Menschlichkeit zu opfern." Robert hinterlässt neben Uma seine Frau Nena Thurman und die gemeinsamen Kinder Ganden, Dechen und Mipam sowie Tochter Taya aus einer früheren Beziehung.

Robert war nicht nur der Vater einer der bekanntesten Schauspielerinnen Hollywoods, sondern auch eine bedeutende Persönlichkeit in der Welt des tibetischen Buddhismus. Er war der erste Westler, der vom Dalai Lama (90) selbst zum tibetisch-buddhistischen Mönch geweiht wurde und lehrte 30 Jahre lang an der Columbia University. 1997 wurde er vom Magazin Time als einer der 25 einflussreichsten Amerikaner ausgezeichnet. Uma wuchs mit dem Buddhismus auf – zwei Jahre ihrer Kindheit verbrachte sie in Almora, einer Stadt in Indien, die als Treffpunkt westlicher Buddhisten bekannt ist.

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Getty Images Uma Thurman und ihr Vater Robert

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Getty Images Dr. Robert A.F. Thurman und Uma Thurman bei der 13. Benefizauktion von Tibet House US in New York, 3. Dezember 2015

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