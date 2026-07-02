Aus diesem Grund hatte Charlize Theron Angst vor Uma Thurman

Als Charlize Theron (50) und Uma Thurman (56) für den Film "The Old Guard 2" gemeinsam vor der Kamera standen, war das für die eine von beiden ein ganz besonderer Moment. Denn Charlize hatte sich schon seit dem Beginn ihrer Actionkarriere immer gewünscht, gemeinsam mit der "Kill Bill"-Ikone einen Film zu drehen. Jetzt hat sie bei einem Auftritt in der Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live" verraten, dass sie bei den gemeinsamen Dreharbeiten Angst vor Uma hatte.

"Ich hatte Angst. Und ich hatte das Gefühl, dass sie tatsächlich ziemlich viele Leute verprügeln könnte", gestand die Schauspielerin. Uma sei sehr groß und strahle eine intensive Präsenz aus, erinnerte sich Charlize. Ein Moment hat sich ganz besonders eingeprägt: Als ihre Kollegin ans Set kam, griff sie sich zunächst ein Schwert für die ausgearbeitete Kampfszene – nur um dann locker zu sagen: "Ich glaube, ich hätte gerne zwei Schwerter." Gleichzeitig beschrieb Charlize sie jedoch als unglaublich lieb, aufmerksam und extrem fleißig.

Im Talk mit dem Late-Night-Host schwärmte Charlize offen von ihrer Kollegin. Die Südafrikanerin erklärte, dass sie Uma schon lange als Maßstab für starke Actionrollen sieht: "Als ich in die Welt der Actionfilme eingestiegen bin, war sie für mich gewissermaßen der Sensei. Sie war das Original. Sie hätte für 'Kill Bill' einen Oscar gewinnen müssen", sagte sie in der Show. Für die Schauspielerin sei Uma immer eine der Frauen gewesen, die deutlich mehr Anerkennung verdient hätten, vor allem für ihre legendäre Performance als "die Braut" in dem Kultfilm.

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Getty Images Uma Thurman und Charlize Theron, Juni 2025

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Getty Images Uma Thurman bei der Premiere von "Kill Bill Vol. 1", 2003

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Getty Images Der Cast von "The Old Guard 2"