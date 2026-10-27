Sara Kulka plagen Gewissensbisse wegen ihrer Kinder

Sara Kulka (36) hat sich in mehreren Instagram-Storys aus einem hellen Innenraum bei ihren Fans gemeldet und offen über ihr schlechtes Gewissen als Mutter berichtet. Anlass ist die Werbung für ihr Buch: Dafür muss der Realitystar momentan viel telefonieren, planen, nachdenken und schriftliche Aufgaben erledigen. Aus ihrer Sicht führt das dazu, dass sie zu viel am Handy ist, während ihre beiden Töchter sich miteinander beschäftigen. Das setzt Sara merklich unter Druck. "Ich habe Gewissenskonflikte, weil ich so viel am Handy heute hing", gesteht sie ihren Followern auf der Plattform. Wie hoch ihre Erwartungen an sich selbst sind, verdeutlicht sie mit einer weiteren Aussage: "Ich habe extrem hohe Ansprüche an mich als Mutter." Dass ihre Arbeit aktuell viel Zeit beansprucht, lässt sich für die Zweifachmama offenbar nur schwer mit ihrem eigenen Mutterbild vereinbaren.

Ihre Kinder scheinen ihr die beruflichen Verpflichtungen allerdings nicht übelzunehmen. Sie erkläre den Mädchen offen, welche Aufgaben gerade erledigt werden müssen, berichtet die Influencerin. Zudem sei sie dankbar, dass ihre Töchter einander haben und sich gut selbst beschäftigen können. Auch an diesem Tag hätten die beiden viel unternommen und selbst gesagt, dass sie einen schönen Tag hatten. Ihre Selbstvorwürfe bleiben dennoch bestehen: "Und trotzdem reicht mir das als Aussage anscheinend nicht aus, ne", räumt Sara auf Instagram ein. Als Grund für ihr schlechtes Gewissen nennt sie ihre perfektionistischen Ansprüche im Umgang mit den Kindern. In den Videos erscheint sie nachdenklich und selbstkritisch, streicht sich wiederholt durch die Haare, legt den Kopf in die Hände und schaut nach unten. Wenig später wendet sie sich erneut der Arbeit zu und präsentiert eine personalisierbare Kette mit den Buchstaben A und M sowie einem Herzanhänger – nach Saras Angaben online in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich.

Sara hat zwei Töchter: Mathilda Magdalena und Annabell stammen aus ihrer Beziehung mit ihrem Ex. Wie sie die Betreuung aufteilten, schilderte die Zweifachmama vor Kurzem gegenüber Promiflash. Üblicherweise seien die Mädchen von Dienstag bis Donnerstag bei ihrem Vater gewesen, ehe Sara sie nach der Schule wieder abgeholt habe. Für die Ferien erläuterte sie damals eine wesentlich flexiblere Regelung: Entscheidend sei gewesen, welcher Elternteil beruflich stark eingebunden war oder verreisen wollte. Familie und Beruf miteinander abzustimmen, ist für die getrennt lebende Mutter somit schon länger ein wichtiger Bestandteil ihres Alltags.

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Imago Sara Kulka, Januar 2026

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IMAGO / Steffen Schellhorn Sara Kulka, August 2020

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Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, TV-Bekanntheit