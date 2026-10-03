OPs: So sehr hat sich Shirin David in elf Jahren verändert

Ein Blick zurück sorgt bei Shirin David (31) für Gesprächsstoff: Die Musikerin hat auf Instagram ein Foto aus dem Jahr 2015 geteilt und damit gezeigt, wie sie vor elf Jahren aussah. Auf dem Throwback trägt sie bereits ihre lange blonde Mähne, auffällige Wimpern und volle Lippen – ein glamouröser Look, der bis heute zu ihrem Markenzeichen gehört. Gleichzeitig wird im direkten Vergleich deutlich, wie sehr sich ihr Erscheinungsbild seitdem verändert hat. Damals, so betont Shirin selbst, hatte sie noch keine der Eingriffe vornehmen lassen, über die später immer wieder gesprochen wurde. Weder ein Brazilian Butt Lift noch eine Nasenoperation oder Filler gehörten zu ihrem Beauty-Programm. Kritik an ihrem Aussehen habe sie trotzdem schon damals zu hören bekommen. In ihrer Bildunterschrift schreibt die Rapperin: "Rückblick auf die Zeit, als ich keinen Brazilian Butt Lift, keine Nasen-OP, keine Filler hatte und ihr mich aber schon da als 'Plastik und Fake' betitelt habt."

Mit ihrer optischen Entwicklung geht Shirin ohnehin offen um. Sie spricht regelmäßig über Beauty-Behandlungen und macht kein Geheimnis daraus, dass sie ihrem Erscheinungsbild mit verschiedenen Maßnahmen nachgeholfen hat. Auch den Anteil von Sport und medizinischen Eingriffen an ihrer heutigen Figur fasste sie auf Instagram einmal knapp zusammen: "60 Prozent Doc – 40 Prozent Gym". Über die finanziellen Dimensionen ihrer Beauty-Reise sprach die Social-Media-Bekanntheit ebenfalls bereits. Bis 2018 soll sie rund 75.000 Euro in ihr Aussehen investiert haben. Darin enthalten waren neben den Eingriffen auch Ausgaben für Haare und Zähne. Nicht jede Veränderung blieb allerdings dauerhaft. 2022 ließ Shirin eine frühere Brustvergrößerung wieder rückgängig machen. Als Grund nannte sie vor allem Einschränkungen im Alltag: Die größeren Brüste hätten ihre Bewegungsfreiheit beeinträchtigt. Deshalb entschied sie sich dafür, die Implantate wieder entfernen zu lassen.

Heute steht die 31-Jährige selbstbewusst zu ihrem Körper und zu den Entscheidungen, die sie im Laufe der Jahre für sich getroffen hat. Sport, Beauty-Behandlungen und operative Eingriffe gehören dabei gleichermaßen zu ihrer persönlichen Geschichte. Ihr aktueller Throwback zeigt zugleich, dass ihr auffälliger Stil keineswegs erst mit späteren Veränderungen entstand. Lange blonde Haare, markante Wimpern und volle Lippen gehörten bereits 2015 zu ihrem Look. Der direkte Vergleich macht nun sichtbar, wie stark sich ihr Erscheinungsbild innerhalb von elf Jahren weiterentwickelt hat.

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Imago Shirin David beim Deutschen Webvideopreis im Castello Düsseldorf

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Getty Images Shirin David, Influencerin und Musikerin

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Instagram / shirindavid Shirin David, Rapperin