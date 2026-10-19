Baby-Beichte: Bianca Basler verlässt "The Voice of Germany"

Da staunte selbst Rea Garvey (53) nicht schlecht: Bianca Basler, eine der großen Favoritinnen der aktuellen Staffel von The Voice of Germany, hat sich bei den ersten Battles 2026 freiwillig aus dem Rennen verabschiedet – und das ausgerechnet in dem Moment, in dem ihr Coach sie gerade erst weitergewinkt hatte. Gemeinsam mit Julia Vieregge trat die Sängerin für Team Rea an. Die beiden sangen Demi Lovatos (34) Ballade "Stone Cold" und überzeugten ihren Coach: Er wollte beide Frauen mit in die Teamfights nehmen. Doch unmittelbar nach seiner Entscheidung ergriff Bianca das Wort und erklärte vor allen Coaches und ihrer Battlepartnerin, dass sie die später anstehenden Liveshows nicht bestreiten könne. Anschließend deutete sie auf ihren Bauch – die Sängerin ist schwanger und gab ihren Platz im Wettbewerb deshalb ab.

Die Performance der beiden Frauen hatte Rea sichtlich bewegt, der Ire kämpfte nach dem Duett sogar mit den Tränen. Wie bei Joyn zu sehen ist, fiel sein Urteil entsprechend eindeutig aus: "Ich bin auch nicht blöd, ich nehm euch beide mit!" Der Jubel war allerdings nur von kurzer Dauer, denn Bianca ließ kurz darauf die Bombe platzen. "Leider kann ich nicht mit in die Teamfights gehen", kündigte Bianca an und schob die Begründung gleich hinterher: "Ich kann die Live-Shows leider nicht machen – denn ich bin nicht mehr alleine!" Theoretisch hätte die Sängerin die Teamfights noch mitnehmen können, doch sie entschied sich dafür, ihren Platz sofort abzugeben. Rea nannte diesen Schritt würdig und freute sich nach dem ersten Schreck sichtlich über die frohe Botschaft seines Talents.

Bianca zählte schon seit den Blind Auditions zu den Ausnahmetalenten der Staffel. Alle vier Coaches buzzerten damals für sie, und auch im Battle bestätigte sie ihre Leistung. Für Rea ist der Abschied daher besonders bitter: Neben Isabelle war Bianca eines von nur zwei Talenten in seinem Team, die einen Vierer-Buzzer erhalten hatten. Ganz vorbei scheint ihre Zeit bei der Castingshow allerdings nicht zu sein. "Aber ich komme wieder", stellte die Sängerin nach der Verkündung ihrer Schwangerschaft in Aussicht. Ihr Coach nahm es mit Fassung und stellte den Nachwuchs klar über den Wettbewerb: "Das ist noch viel schöner als Teamfights und Liveshow!" Julia zieht mit Team Rea in die nächste Runde ein.

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Joyn Bianca Basler bei den Blind Auditions von "The Voice of Germany", 2026

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Joyn Julia Vieregge und Bianca Basler im Battle bei "The Voice of Germany"

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Joyn Rea Garvey als Coach bei "The Voice of Germany", 2026