Diese drei Granaten mischen die "Love Island VIP"-Villa auf

Bei Love Island VIP wirbelt die Casa Amor die bisherigen Couples kräftig durcheinander. Giuliano Hediger erhält heimlich die Anweisung, dass alle Männer die Villa sofort verlassen müssen – ohne sich von ihren Partnerinnen zu verabschieden. Henna Urrehman, Evanthia Benetatou (34), Marla Slengard und Celina Köther bleiben zunächst ratlos zurück. Währenddessen beziehen die Männer ihr neues Zuhause in der Casa Amor. Dort verkündet Moderatorin Sylvie Meis (48), dass die Couples für unbestimmte Zeit getrennt werden. Außerdem wartet ein besonderes Willkommensgeschenk auf die Islander: Mit Camelia Minicuta, Maxime Ocasek und Hanna Weig (30) ziehen gleich drei neue Granaten ein, die die bestehenden Verbindungen auf die Probe stellen sollen. Vor allem Nelson Henry kann seinen Augen kaum trauen. Angesichts der Neuzugänge schwärmt er in der Show: "Die Granaten, die reingekommen sind, sind keine Granaten. Das sind Atombomben."

Besonders explosiv wird es für Tim Kühnel (29). Der Realitystar bildet zwar mit Marla ein Couple, hatte sich Hanna aber vorab ausdrücklich als Kandidatin in die Villa gewünscht – und steht ihr nun plötzlich gegenüber. Zwischen Freude und Anspannung schwankend, erklärt er: "Ja, was soll ich euch sagen? Die Person, die ich mir reingewünscht habe, ist jetzt hier." Gleichzeitig gibt er zu: "Die Situation macht mich jetzt schon fertig." Nachdem Sylvie Tims Wunsch vor der Gruppe anspricht, sucht dieser das direkte Gespräch mit der Neuen und spielt mit offenen Karten: "Ich habe dich mir reingewünscht, aber du kommst ein paar Tage zu spät." Hanna lässt sich davon allerdings nicht abschrecken und deutet an, dass auch sie ihn attraktiv findet. Für Tim steht damit fest: "Also Hanna ist natürlich die krasseste Versuchung überhaupt." Mit Blick auf Marla fügt er hinzu: "Ich hoffe einfach, dass alles hier gut geht."

Hanna selbst nimmt Tims zurückhaltende Reaktion gelassen. "Männer sind manchmal so, wie soll ich sagen, unschlau. Wenn ich so jemanden sehe, der jetzt gerade reinkommt und ich den unglaublich toll finde, dann würde ich erst mal keinen Korb geben, glaube ich", erklärt sie in der Show. Unbekannt ist die Granate nicht: Sie war mit Schauspieler Jörn Schlönvoigt (40) verheiratet, gemeinsam haben die beiden eine Tochter. In ihrem Vorstellungsvideo erwähnt Hanna zudem, dass sie US-Sänger Jason Derulo (37) gedatet hat. Für Marla wird die räumliche Trennung unterdessen zur Zerreißprobe. Zunächst weiß sie weder, wo Tim steckt, noch, dass ausgerechnet seine Wunschkandidatin in der Casa Amor auf ihn wartet. Ihre Verunsicherung bringt sie kurz und knapp auf den Punkt: "Wir wissen nicht, was abgeht. Scheiße." Die neue Staffel läuft seit dem 23. September 2026 immer mittwochs bei RTLZWEI. Auf RTL+ sind die Folgen jeweils schon eine Woche vorher abrufbar.

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RTLZWEI Giuliano Hediger, Tim Kühnel, Nelson Henry und Jannik Kontalis in der Casa Amor bei "Love Island VIP"

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RTLZWEI Camelia Minicuta bei "Love Island VIP"

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RTLZWEI Tim Kühnel, Hanna Weig und Maxime Ocasek bei "Love Island VIP"