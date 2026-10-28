Lisha Savage schießt gegen "The Power"-Narumol

Bei The Power hängt der Haussegen gewaltig schief: Lisha Savage (40) rechnet mit Narumol David (61) ab, nachdem diese sich von ihren Mitstreitern unfair behandelt gefühlt und ihrem Ärger Luft gemacht hat. Während Joshua Verständnis für Narumol zeigt, ist Lisha zunehmend genervt. Im Gespräch mit Marc Terenzi (48) macht der Social-Media-Star ihrem Ärger Luft. Sie habe ihre Mitstreiterin zuvor sogar in Schutz genommen und bewusst falsche Informationen gestreut, weil andere Narumol für den gesuchten Powerplayer hielten. Nach dem Streit sei bei ihr aber Schluss mit Nachsicht: "Also für mich ist die Frau komplett unten durch", urteilt sie. Auch im Einzelinterview legt sie noch einmal nach: "Ich habe keine Ahnung, was im Endeffekt ihr Problem war, aber mir hat sie gezeigt, dass sie wirklich eine undankbare Furie ist und mein Wunsch ist seitdem, dass sie ihre Koffer packt und sich verpisst."

Lisha macht keinen Hehl daraus, wie sehr die Situation sie belastet: "Mein Kopf ist gef*ckt, meine Psyche ist durch und ich kann hier nicht Altenpfleger spielen." Auch ihr Mann Lou befürchtet, dass ihre Wut jederzeit herausbrechen könnte. "Lisha hasst undankbare Menschen und ich muss echt aufpassen, dass sie vor Narumol nicht ausrastet", warnt er. Als Narumol zur Gruppe zurückkehrt, erhält sie jedoch auch Unterstützung: Franziska Temme (31) umarmt sie und bietet ihr ein offenes Ohr an. Auch Joshua sucht erneut ihre Nähe. Sichtlich aufgewühlt gesteht Narumol: "Ich fühle mich hier einsam irgendwie, weißt du? Das tut weh." Franziska zeigt Verständnis und nimmt sich vor, Narumol künftig stärker einzubeziehen. Zwar entschuldigt sich Narumol anschließend vor der Gruppe, doch der Konflikt mit Lisha bleibt vorerst bestehen.

Auslöser des Konflikts war Narumols Gefühl, von ihren Mitstreitern bevormundet und unfair behandelt zu werden. Weil mehrere Kandidaten sie für den gesuchten Powerplayer hielten, geriet sie zunehmend in den Fokus der Gruppe. Schließlich platzte ihr vor versammelter Runde der Kragen – und es blieb zunächst offen, ob sie die Show deshalb sogar verlassen würde. Trotz der Enttäuschung will der Realitystar weiter durchhalten. "Was mache ich nun? Ich muss 'The Power' gut weitermachen. Ich halte durch. Ich glaube, die Leute werden mich hassen. Furchtbar", berichtet sie im Interview. Dabei fehlt ihr vor allem eine Vertrauensperson, wie ein späteres Gespräch mit Laura Peuker (26) zeigt. Narumol wünscht sich von ihr nicht nur Unterstützung im Spiel, sondern auch jemanden, mit dem sie reden und Sorgen teilen kann. "Wenn man alleine ist, man schluckt runter und man wird verrückt. Ich brauche jemanden", erklärt sie.

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Collage: Joyn / Tan Nian Xing, Imago Collage: Lisha Savage und Narumol David

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Instagram / joshua.gyamfii Joshi Josh, Kandidat bei "Are You The One?"

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Imago Franziska Temme beim BILD Renntag 2025 auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen